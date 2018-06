Chi è Carlo Dragonetti | lo studente italiano che ha conquistato la Cina

'Però lo scoop è mio' - l'affascinante mondo dei rally raccontato nel primo romanzo di Carlo CavicChi : ROMA - Carlo Cavicchi, che ha mangiato pane e automobili per una vita e diretto periodici importanti per trent'anni, da Autosprint a Quattroruote, ha mescolato le sue passioni, le corse in auto...

Intervista a Giancarlo Giorgetti : "Chiamatermi Pirlo" : Sul numero di Panorama in edicola da giovedì 21 giugno a tu per tu con il braccio destro e grande suggeritore di Matteo Salvini

Municipio I : Alfonsi - panChine in ricordo di Carlo Macro : Roma – Sabrina Alfonsi, Presidente del I Municipio, ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso Facebook. “Il 17 febbraio del 2014 Carlo Macro fu ucciso ai piedi del Gianicolo da un senza fissa dimora. Una morte assurda. Giuliana e Francesco, la mamma e il fratello, con grande determinazione e dignità, si sono sempre battuti per avere giustizia”. “E per far si’ che il ricordo di Carlo fosse legato a uno spirito di ...

Carlos Moya e quel retroscena da gamer con Nadal : “ecco cosa gli facevo fare quando perdeva ai videogioChi” : Carlos Moya ha raccontato un simpatico retroscena legato a Rafa Nadal e le loro sfide ai videogiochi con tanto di… penitenze Il successo di Rafa Nadal, quello legato particolarmente agli ultimi anni di carriera, nei quali è riuscito a rimettersi in forma dopo un complicato infortunio al polso, è anche merito di Carlos Moya. L’ex tennista spagnolo, attualmente nello staff di Nadal, non ricopre solo un ruolo da coach ma con Rafa ha ...

“Ormai la Chiama così”. Il soprannome affibbiato da Carlo a Meghan : Difficile immaginare un ingresso nella famiglia reale migliore di quello di Meghan Markle, la bella modella e attrice entrata nella storia del casato Windsor prendendo in sposo il principe Harry sotto gli occhi del mondo intero. I sudditi hanno iniziato ad adorarla fin da subito, schiavi della sua naturalezza, di quella bellezza per nulla artificiale e dei modi spontanei che stonavano con i rigidi protocolli di Buckingham Palace. Altro ...

La tempesta tropicale Carlotta si avvicina alla costa del Messico : risChio alluvioni e frane : La tempesta tropicale Carlotta si avvicina alla costa pacifica del Messico, vicino Zihuatanejo: sta generando piogge intense che innalzano il rischio di alluvioni e frane. Carlotta è la terza tempesta (della stagione degli uragani nel Pacifico) a cui è stato assegnato un nome: il suo centro si trova a circa 90 km sudest da Zihuatanejo, e secondo lo U.S. National Hurricane Center i suoi venti massimi sostenuti raggiungono i 75 km/h). Si muove in ...

Carlos Saura - un documentario sull'arChitetto Renzo Piano : Il grande regista Carlos Saura, ottantesette anni, è al Biografilm Festival di Bologna per presentare in anteprima mondiale il suo documentario 'Renzo Piano. The Architect of Light'. Nel docu del ...

Carlos Saura al Biografilm Festival di Bologna presenta 'Renzo Piano. The ArChitect of Light' : Carlos Saura ha presentato in anteprima mondiale al Biografilm Festival di Bologna ' Renzo Piano. The Architect of Light '. Il regista spagnolo ha ottantasette anni ma guarda al futuro con un nuovo ...

Carlo TavecChio accusato di molestie - parla la donna che l’ha denunciato : “mi diceva cose volgari e mi palpeggiava” : La donna che ha denunciato Carlo Tavecchio parla delle molestie che avrebbe subito dall’ex Presidente della FIGC: “mi diceva cose volgari e provava a palpeggiarmi in modo volgare” Elisabetta Cortani e il suo legale, l’avvocato Mariani, sono intervenuti questa mattina ai microfoni di ECG, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Università degli Studi ...

Trattato Ue-Canada - il ministro Centinaio : “Chiederemo a Parlamento di non ratificarlo - poche tutele per Dop e Igp” : No alla ratifica in Italia del Ceta, il Trattato commerciale Ue-Canada approvato dal Parlamento europeo lo scorso anno. Lo stop arriva dal ministro dell’Agricoltura e del Turismo Gian Marco Centinaio, che intervistato da La Stampa annuncia: “Chiederemo al Parlamento di non ratificare quel Trattato e gli altri simili, del resto è tutto previsto nel contratto di governo”. Il Ceta “tutela solo una piccola parte dei nostri prodotti ...

"Ora tanto dipende da Chi prenderà il posto di Draghi". Intervista a Carlo Cottarelli : Il Quantitative easing della Bce volge al termine, ma l'annuncio era atteso e non avrà un grande impatto. Per l'Italia l'appuntamento è con gli annunci e le misure concrete sulle politiche di bilancio. In questa fase, senza la stampella di Mario Draghi, "nessuno pensi di aumentare il deficit", è un rischio troppo elevato. Partirebbe molto rapidamente la speculazione, con conseguenze imprevedibili. Oltretutto "non conosco un ...

Un’indagine per molestie sessuali su Carlo TavecChio è stata arChiviata : Le molestie sono davvero avvenute, scrive il Guardian, ma secondo i magistrati la donna era troppo grande per essere intimidita da lui The post Un’indagine per molestie sessuali su Carlo Tavecchio è stata archiviata appeared first on Il Post.

La Confessione - ospite Carlo Giovanardi : “Chi da ragazzo fuma erba avrà buChi nel cervello” : Peter Gomez ospita Carlo Giovanardi, ex sottosegretario di centrodestra padre della legge Fini-Giovanardi, che equiparava le droghe pesanti a quelle leggere.