Chi è Bottura | che ha vinto il premio miglior ristorante al mondo E cosa cucina

dilei

: Chi è che è disposto ad aprire un finanziamento e venire con me da Bottura??????? #topchef #bottura - 2diesse : Chi è che è disposto ad aprire un finanziamento e venire con me da Bottura??????? #topchef #bottura - ILFortebraccio : MI SEMBRA DISDICEVOLE SPENDERE 300 € PER UNA CENA...SE MANGIASSI DA BOTTURA UN RISOTTO DA 40 € MI SI FERMEREBBE NEL… - bettypra : @ILFortebraccio @Rep_Sapori Invidia x chi se lo può permettere e bugia grossa come una casa quando dice di aver tro… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Geniale, sopra le righe e unico: Massimoè ilchef al, proprietario dell’Osteria Francescana. Nel suosi può assaporare laregionale, trasformata e rivisitata in modo coraggioso e particolare. Classe 1962, originario di Modena,ha alle spalle una storia personale molto particolare. Non ha mai frequentato, come tanti altri grandi chef, la scuola di Gualtiero Marchesi, ma è un autodidatta. Erano gli anni Ottanta quando decise di lasciare gli studi di giurisprudenza e un lavoro sicuro nell’azienda di famiglia, per gettarsi nell’avventura della. Non aveva certezze, ma una sola convinzione: gli piacevare. Quella scelta gli costò cara (il rapporto con il padre non si ricucì mai più), ma fu anche il primo passo per diventare uno degli chef più famosi al. La sua storia parte da Campazzo, in una piccola ...