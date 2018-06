Centenari | come seguirli | quando giocarli | 2a Parte

Centenari : come seguirli - quando giocarli - 1a parte : I Centenari, gioie e dolori degli appassionati del massimo ritardatario del momento, ecco come seguirli e quando metterli in gioco. La seguente guida è frutto della mia esperienza nel gioco del Lotto, in particolar modo dei Centenari che personalmente non amo, ma che in molti spesso mi chiedono: ma quando esce il numero X, massimo ritardatario e Centenario su una […] L'articolo Centenari: come seguirli, quando giocarli, 1a parte proviene ...