Caso Parma | ecco il contenuto degli sms di Calaiò ai calciatori dello Spezia

Caso Parma - il deferimento : arriva il primo colpo di scena : Caso Parma – Ore caldissime in casa Parma, a rischio la promozione in Serie A conquistata sul campo. Il club nel mirino per l’ultima gara del campionato regolamentare in Serie B contro lo Spezia per gli sms inviati prima della partita ai calciatori dello Spezia dove veniva chiesto un atteggiamento ‘morbido’ nel decisivo match che poi ha portato alla promozione del Parma. I calciatori dello Spezia hanno ‘denunciato’ il tentativo, la squadra ...

News Sportive 20/06/2018 – Le ultime dal calciomercato - il Caso Parma e la situazione Kawhi Leonard : le notizie di oggi [GALLERY] : Le ultime News di calciomercato, il caso Parma, la situazione Kawhi Leonard in casa Spurs e tanto altro: le notizie Sportive di oggi Giornata lunga e piena di impegni? Non hai avuto modo di soddisfare la tua sete di sport e vuoi aggiornarti in modo facile e veloce su tutto ciò che è successo mentre eri a lavoro, a scuola o semplicemente troppo indaffarato? Non preoccuparti! Noi di SportFair abbiamo raccolto per te le principali notizie Sportive ...

Caso Parma - Damiano Tommasi : “situazione delicata” : “Parma? Purtroppo per me, ho vissuto già in passato vicende ed esperienze di questo tipo e finché non ci sono atti e decisioni certe è difficile commentare e prendere anche posizione. C’è una indagine in corso quindi è anche difficile pronunciarsi e al di là di tutto l’avventura del Parma, visto che abbiamo vissuto i momenti del crollo, ha entusiasmato tutti”. Lo ha detto Damiano Tommasi, presidente dell’Aic sul ...

Caso Parma - si mette davvero male per gli emiliani : a rischio addirittura la promozione in serie A : Nel Caso in cui i giudici del Tfb dovessero accogliere le durissime richieste dell’accusa, il Parma potrebbe addirittura perdere la serie A Il Caso Parma entra nel vivo, oggi infatti andrà in scena una riunione tra il procuratore federale Giuseppe Pecoraro e i suoi collaboratori, incaricati di seguire da vicino la questione. Al centro del dibattito dei federali ci sono i messaggi Whatsapp inviati da Calaiò e Ceravolo a due giocatori dello ...

Caso Parma - le ultime novità sull’indagine legata agli “sms” ai calciatori del Cittadella : Parma al centro di un’inchiesta a causa di alcuni sms finiti nel mirino dopo la denuncia dei dirigenti del Cittadella Il Caso Parma sembra viaggiare verso l’archiviazione. E’ questa la notizia trapelata nelle ultime ore dalla Gazzetta dello sport, dopo l’inchiesta che ha visto coinvolto il club emiliano a seguito di alcuni sms di Ceravolo e Calaiò ai calciatori del Cittadella. Il tono di tali messaggi è stato ironico ...

Balata : “Caso Parma? Massima fiducia in giustizia sportiva” : “Indagine sul Parma? L’inizio della mia presidenza in effetti è stato caratterizzato da una serie di eventi, dalla crisi federale, alla questione diritti tv, ora questa indagine…il nostro dovere è quello di affrontare ogni problema con serenità e gli approfondimenti necessari e cercando di dare risposte certe. Sto cercando di prendere due-tre giorni di vacanza con la famiglia ma ancora non è stato possibile. Su questo ...

