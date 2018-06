: Caso Maugeri, Corte dei Conti sequestra 5 milioni di euro a Roberto Formigoni - fattoquotidiano : Caso Maugeri, Corte dei Conti sequestra 5 milioni di euro a Roberto Formigoni - MediasetTgcom24 : Caso Maugeri, sequestrati beni per 5 milioni a Roberto Formigoni #robertoformigoni - Adnkronos : Caso #Maugeri, sequestrati 5 mln a #Formigoni -

La Corte dei Conti della Lombardia ha effettuato unconservativo per un valore di 5 milioni a Roberto,ex governatore della Regione, per la vicenda,per la quale è stato condannato in primo a 6 anni.Gli sono stato sequestrati anche i vitalizi Sono state "distratte risorse economiche dalle finalità pubbliche", sostiene la Corte. In particolare,"si è avvalso dei mediatori-agevolatori Daccò e Simone", per un danno erariale di 60 milioni alla Regione. Sequestri anche a Daccò e Simone.(Di giovedì 21 giugno 2018)