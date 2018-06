Caso Maugeri | sequestrati 5 milioni di euro a Roberto Formigoni L’ex Governatore

Caso Maugeri : Formigoni - sequestro di 5 milioni euro è fake news (2) : (AdnKronos) - Infine "occorre smentire anche la falsa notizia circolata su alcune agenzie in base alla quale sarei corresponsabile della sottrazione alla Fondazione Maugeri di oltre 73 milioni di euro. Questa cifra è del tutto falsa, la sentenza di primo grado del processo Maugeri mi ha condannato p

Caso Maugeri - sequestro 5mln a Formigoni : 13.55 La Corte dei Conti della Lombardia ha effettuato un sequestro conservativo per un valore di 5 milioni a Roberto Formigoni,ex governatore della Regione, per la vicenda Maugeri,per la quale è stato condannato in primo a 6 anni.Gli sono stato sequestrati anche i vitalizi Sono state "distratte risorse economiche dalle finalità pubbliche", sostiene la Corte. In particolare, Formigoni "si è avvalso dei mediatori-agevolatori Daccò e Simone", ...

Caso Maugeri : Corte Conti sequestra 30 mln - a Formigoni contestati 5 mln : Milano, 21 giu. (AdnKronos) - La Procura regionale della Corte dei Conti della Lombardia ha disposto sequestri per oltre 30 milioni di euro a seguito dell'attività istruttoria relativa ai finanziamenti della Regione Lombardia alla Fondazione Salvatore Maugeri. Gli accertamenti, "eseguiti con la fond

Caso Maugeri : Corte Conti - danni per 60 mln a Regione Lombardia (2) : (AdnKronos) - Allo stesso modo la Fondazione Maugeri, e per essa il suo presidente Umberto Maugeri e il direttore centrale Passerino Costantino, "hanno distratto una cospicua parte dei predetti finanziamenti dalla prevista finalità di interesse pubblico ed hanno corrisposto, a valere sui contributi

Caso Maugeri - Corte dei Conti sequestra 5 milioni di euro a Roberto Formigoni : La Procura della Corte dei Conti della Lombardia ha disposto il sequestro di 5 milioni di euro a carico dell’ex Governatore della Regione Roberto Formigoni per la vicenda Maugeri. I pm contabili hanno eseguito sequestri “conservativi” anche a carico di altre persone coinvolte, tra cui l’ex faccendiere Pierangelo Daccò e l’ex assessore Antonio Simone. In totale la cifra supera i 30 milioni di euro. Proprio per i casi San ...

