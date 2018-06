ilfattoquotidiano

: Caso Maugeri, Corte dei Conti sequestra 5 milioni di euro a Roberto Formigoni - fattoquotidiano : Caso Maugeri, Corte dei Conti sequestra 5 milioni di euro a Roberto Formigoni - TEMPEST17030867 : RT @fattoquotidiano: Caso Maugeri, Corte dei Conti sequestra 5 milioni di euro a Roberto Formigoni - Massimo09327711 : RT @FQLive: #ultimora #Formigoni La Corte dei Conti sequestra 5 milioni all'ex Presidente dalla Lombardia LEGGI: -

(Di giovedì 21 giugno 2018) La Procura delladeidella Lombardia ha disposto il sequestro di 5dia carico dell’ex Governatore della Regioneper la vicenda. I pm contabili hanno eseguito sequestri “conservativi” anche a carico di altre persone coinvolte, tra cui l’ex faccendiere Pierangelo Daccò e l’ex assessore Antonio Simone. In totale la cifra supera i 30di. Proprio per i casi San Raffaele eè già stato condannato in primo grado a sei anni con l’accusa di corruzione. In appello il procuratore generale ha chiesto “il massimo della pena”, cioè 7 anni e mezzo, ritenendo i fatti “gravissimi” e non meritevoli di alcuna attenuante. Secondo la difesa, invece, la teoria dell’accusa “prima ancora di essere provata non tiene sotto il profilo della logica. Qui i giudizi, le impressioni ...