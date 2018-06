Caos totale Morte XXXTentacion | è successo a poche ore dall’omicidio Il video diffuso

caffeinamagazine

(Di giovedì 21 giugno 2018) L’omicidio del rapperha sconvolto il mondo della musica. L’artista, all’anagrafe Jahseh Dwayne Onfroy, 20 anni, è morto a Deerfiled Beach, 70 chilometri a nord di Miami, in Florida, assassinato in pieno giorno all’interno della sua Bmw i8 da due individui incappucciati. Onfroy è stato trasportato in condizioni disperate al vicino ospedale, dove è stato dichiarato morto. Il rapper era molto amato negli Stati Uniti dove ha venduto oltre due milioni di copie dei suoi album, l’ultimo è stato a lungo in vetta alle classifiche americane. Il giovane comunque non aveva un passato del tutto cristallino: aveva avuto problemi con la giustizia già a 16 anni, quando finì in riformatorio per possesso illegale di armi da fuoco. Nel 2016 fu arrestato per rapina e aggressione a mano armata e poi accusato di aver picchiato la fidanzata incinta. Secondo il sito web ...