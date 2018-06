Cannabis light | il parere del Consiglio Superiore di Sanità | no alla vendita

Il Consiglio superiore della Sanità boccia la “Cannabis light” : Il Consiglio superiore della Sanità boccia la “cannabis light” Il Consiglio superiore della Sanità boccia la “cannabis light” Continua a leggere L'articolo Il Consiglio superiore della Sanità boccia la “cannabis light” proviene da NewsGo.

Il Consiglio Superiore di Sanità boccia la vendita della "Cannabis light" : Il Consiglio Superiore di Sanità (Css) si schiera contro la "cannabis light". Sotto richiesta del segretariato generale del ministero della Salute, l'organo consultivo raccomanda che vengano attivate nell'interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione "misure atte a non consentire la libera vendita dei suddetti prodotti". Un fulmine a ciel sereno, ora che la vendita e la diffusione della ...

Il Consiglio Superiore di Sanità dice no alla vendita della Cannabis light : Il Css raccomanda "che siano attivate, nell'interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione" le misure per bloccare gli spinelli leggeri. "Non si può escludere la pericolosità del Thc anche a basse concentrazioni in alcuni soggetti".

Cannabis legale - il Consiglio superiore di sanità : «No alla vendita degli spinelli "light"» : Il Consiglio superiore di sanità (Css) contro la 'Cannabis light'. In un parere richiesto a febbraio dal segretariato generale del ministero della Salute, e in possesso dell'Adnkronos Salute,...

Il Consiglio superiore di Sanità dice no alla vendita della Cannabis light : ROMA - Il Consiglio superiore di Sanità , Css, ha detto no alla vendita di cannabis light. In un parere richiesto a febbraio dal segretariato generale del ministero della Salute l'organo consultivo ...

Il Consiglio superiore di Sanità dice no alla vendita della Cannabis light : Il Css raccomanda "che siano attivate, nell'interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione" le misure per bloccare gli spinelli leggeri

Il Consiglio superiore di Sanità ferma la Cannabis light : Il Css raccomanda "che siano attivate, nell'interesse della salute individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione" le misure per bloccare la vendita degli spinelli leggeri

La Cannabis Light sta divendando un prodotto di largo consumo? : Il 2 dicembre del 2016 l’Italia decide di regolamentare la coltivazione e la lavorazione della canapa. Viene varata una legge, la 242, che apre nuove frontiere e nuove possibilità imprenditoriali. Il 2017 è l’anno del “boom”. Non c’è titolo di giornale che non presenti un titolo esplosivo. Nascono le prime aziende, come la EasyJoint, e i negozi si moltiplicano in tutta Italia. La cosiddetta ...

La Cannabis light sta divendando un prodotto di largo consumo? : Il 2 dicembre del 2016 l'Italia decide di regolamentare la coltivazione e la lavorazione della canapa. Viene varata una legge, la 242 , che apre nuove frontiere e nuove possibilità imprenditoriali. Il ...

Francia : fioriscono negozi 'Cannabis light' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Come la Cannabis light ha conquistato l'Italia : A un anno dalla legge che ne ha legalizzato il consumo, attrae nuovi e vecchi fumatori. E venderla è diventata una nuova e redditizia attività

Cannabis LEGALE?/ Marijuana light - il cavallo di Troia dei radical chic per morire di sballo (e in regola) : Anche il ministero dell'Agricoltura riconosce e incoraggia la coltivazione della CANNABIS light, quella che non supera lo 0,2% del Thc. Un business economico, ma non solo. PAOLO VITES(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 06:08:00 GMT)J-AX APRE NEGOZIO DI MARJUANA LEGALE/ Invece di lamentarci, diamo ai giovani un amore più grande

Cannabis light - il governo dice sì a produzione e commercio. E il boom continua : Ad un anno dall'esplosione del fenomeno della marijuana light, il governo per la prima volta norma le infiorescenze dando nuove specifiche ai produttori italiani con una circolare emanata dal ministero delle Politiche agricole.continua a leggere

Cannabis legale in vendita da Lidl : la marijuana light arriva nei supermercati : Cannabis legale in vendita da Lidl: la marijuana light arriva nei supermercati Da Lidl arriva la marijuana light, che potrà essere acquistata nella grande catena di supermercati in sacchetti da 3 grammi l’uno La Svizzera è sempre un passo avanti per quanto riguarda le droghe leggere, tanto che già da tempo la Cannabis può essere venduta tranquillamente, con […] L'articolo Cannabis legale in vendita da Lidl: la marijuana light arriva ...