Canada | al via l’ampliamento del sistema di riconoscimento biometrico

Canada - la Camera approva cannabis legale : via-libera ad agosto : Il Canada potrebbe presto divenire il primo membro del G-7 a legalizzare l'uso della cannabis per scopi ricreativi. Dopo la decisione favorevole, in prima lettura, del Senato, il disegno di legge ...

Canada - via libera della Camera alla legalizzazione della marijuana : Canada, via libera della Camera alla legalizzazione della marijuana Canada, via libera della Camera alla legalizzazione della marijuana Continua a leggere L'articolo Canada, via libera della Camera alla legalizzazione della marijuana proviene da NewsGo.

Roghi Svezia - l'Italia invia 2 Canadair : 04.40 Anche l'Italia partecipa allo spegnimento degli incendi boschivi in Svezia divampati da più di 5 giorni.Le fiamme si sono estese in un'area di circa 100km a nord ovest di Stoccolma. Forti venti e caldo secco rendono difficile mettere sotto controllo l'eccezionale situazione ad alto rischio. inviati da Ciampino (Roma) due Canadair Lo annunciano i Vigili del Fuoco. Si tratta di zone scarsamente popolate. Oltre cinque chilometri quadrati ...

F1 - Raikkonen senza parole dopo il Gp del Canada : “il sorpasso di Ricciardo al via? E’ partito meglio di me” : Kimi Raikkonen archivia con molta amarezza il Gp del Canada, chiuso con un sesto posto che non soddisfa per nulla il finlandese Un week-end da dimenticare per Kimi Raikkonen quello andato in scena in Canada, concluso con un anonimo sesto posto che non può soddisfare il pilota finlandese, superato al via da Ricciardo. La brutta prestazione del driver di Espoo fa da contraltare al pazzesco successo di Sebastian Vettel, che si porta grazie a questa ...

GP del Canada - la Ferrari di Vettel in testa dopo il via - precede Bottas e Verstappen : 18° giro - Si ferma anche Ricciardo che riesce a rientrare davanti ad Hamilton guadagnando una posizione. 17° giro - Al rientro in pista l'inglese deve difendersi da Leclerc che arriva...

Diretta Formula 1 Gp Canada 2018/ F1 streaming video SKY gara live : tutti sulla griglia di partenza - via! : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Canada 2018 Montreal: ordine d'arrivo, vincitore e podio della settima gara della stagione (oggi domenica 10 giugno). I piloti si sono schierati sulla griglia di partenza per il via del Gran Premio del Canada, in programma alle ore 20.10 italiane sul circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve. La gara del Gran Premio del Canada 2018 di Formula 1 dal circuito di Montreal, piatto forte della ...

Incendi : l’Italia invia due Canadair in Svezia “per fronteggiare l’eccezionale situazione di alto rischio” : “Per fronteggiare l’eccezionale situazione di alto rischio Incendi in Svezia, decollati da Ciampino 2 Canadair dei vigili del fuoco nell’ambito del voluntary pool del Meccanismo Europeo di protezione civile Europeo“: lo annunciano in un tweet i Vigili del fuoco. Roghi sarebbero divampati in vaste zone boschive in un’area scarsamente popolata a un centinaio di km a nordovest da Stoccolma. L'articolo Incendi: ...

Diretta Formula 1 Gp Canada 2018/ F1 qualifiche live : caccia alla pole position - via alla Q1! : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Canada 2018 a Montreal: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Gilles Villeneuve (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 19:32:00 GMT)

Diretta Formula 1 Gp Canada 2018/ F1 streaming video SKY qualifiche live : via alla FP3! : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Canada 2018 a Montreal: cronaca e tempi delle due sessioni sul circuito Gilles Villeneuve (oggi 9 giugno)(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:32:00 GMT)

G7 Canada - Conte sta per rispondere alle domande dei giornalisti ma Rocco Casalino lo porta via : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha fatto un punto stampa coi giornalisti italiani al G7 di Charlevoix, in Canada. “Presidente, torniamo sui dazi” ha esordito una giornalista. Conte sembrava pronto a rispondere, ma Rocco Casalino è intervenuto, ha interrotto l’intervista e ha portato via il primo ministro. L'articolo G7 Canada, Conte sta per rispondere alle domande dei giornalisti ma Rocco Casalino lo porta via ...

Diretta Formula 1 Gp Canada 2018/ F1 streaming video SKY prove libere : via alla FP2! : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Canada 2018 Montreal: tempi e classifica delle due sessioni, si comincia a girare in Quebec (oggi venerdì 8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 19:35:00 GMT)

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP2 : al via al Fp1! (Gp Canada 2018 - Montreal) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Canada 2018 Montreal: tempi e classifica delle due sessioni, si comincia a girare in Quebec (oggi venerdì 8 giugno)(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 15:40:00 GMT)

Canada : al via il G7 delle divisioni : Oggi e domani si tiene il G7, il vertice dei capi di stato e di governo dei sette Paesi più industrializzati al mondo. Sarà il debutto internazionale per il premier Giuseppe Conte, che dovrà convincere i leader mondiali che il suo esecutivo, seppur euroscettico, non è ostile agli alleati. In agenda la questione ...

Canada - al via il G7 : la prima volta del premier Conte | In agenda dazi - Iran e clima : Canada, al via il G7: la prima volta del premier Conte | In agenda dazi, Iran e clima Canada, al via il G7: la prima volta del premier Conte | In agenda dazi, Iran e clima Continua a leggere L'articolo Canada, al via il G7: la prima volta del premier Conte | In agenda dazi, Iran e clima proviene da NewsGo.