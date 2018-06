Camera e Senato | ecco chi sono i presidenti di tutte le commissioni parlamentari

Sciolto il nodo Commissioni di Camera e Senato : 8 vanno al M5s - 5 alla Lega : A Montecitorio 6 presidenze ai 5Stelle, una sola al Carroccio: la Commissione Bilancio con Claudio Borghi. A Palazzo Madama, Esteri e Bilancio ai pentastellati. Giustizia, Affari costituzionali, ...

Camera e Senato nominano i presidenti delle commissioni : Sei presidenti al Movimento 5 Stelle , uno alla Lega . Sono terminate le elezioni dei presidenti delle commissioni parlamentari permanenti del Senato e della Camera. In particolare a Palazzo Madama, ...

Borghi e Bagnai alle Commissioni economiche di Camera e Senato : "Asset italiani colpiti da importanti nomine di euroscettici". Così il Financial Times ha titolato un articolo nel quale spiega come le nomine di Alberto Bagnai a Presidente della Commissione Finanze ...

Def - via libera da Camera e Senato Europa pronta a dare spazi : a che prezzo? : I voti favorevoli sono stati 166, 127 quelli contrari. Previsti sia lo stop dell’aumento dell’Iva sia rivedere i saldi di bilancio del triennio 2019-2021 individuando gli interventi necessari per attuare il programma di governo

Il Def supera la prova di Camera e Senato : chiesto stop aumenti IVA e accise : Messi, dunque, nero su bianco i desiderata di Lega e M5s per quanto riguarda il Documento di economia e finanza, che sta concludendo il suo iter parlamentare. Nella risoluzione sul Def portata in ...

Argentina - la Camera approva la depenalizzazione dell’aborto. Resta l’ostacolo del Senato : Quale che sia il risultato finale, quella del 14 giugno è stata una giornata storica per l’Argentina: la Camera dei Deputati ha approvato il progetto di legge che depenalizza l‘aborto e lo consente in forma “sicura, legale e gratuita” fino alla quattordicesima settimana di gestazione, e anche dopo solo se la gravidanza è frutto di violenza sessuale, se la madre è in pericolo di vita o ci sono malformazioni del feto ...

Lavoro : sì unanime Camera a decreto per aree crisi - testo ora al Senato : Roma, 14 giu. (AdnKronos) - La Camera ha approvato all'unanimità il decreto legge che consente, per il 2018 , il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle aree di crisi industriale complessa. Si tratta di territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevan

Canada : Senato approva marijuana legale - attesa Camera : Canada: Senato approva marijuana legale, attesa Camera Canada: Senato approva marijuana legale, attesa Camera Continua a leggere L'articolo Canada: Senato approva marijuana legale, attesa Camera proviene da NewsGo.

Canada : Senato approva marijuana legale - attesa Camera - : approvato con 56 voti favorevoli e 30 contrari il disegno di legge a favore del consumo ricreativo di cannabis. Atteso ora il passaggio alla House of Commons che dovrà pronunciarsi du diversi ...

Canada : Senato approva marijuana legale - attesa Camera : Il Senato canadese ha votato a favore della legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo, facendo del Canada il primo Paese anti-proibizionista nel gruppo del G7. Il Senato, che si è espresso con ...

Canada : Senato approva marijuana legale - attesa Camera : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Governo - dopo il Senato Conte incassa la fiducia anche della Camera : dopo il Senato arriva il via libera anche della Camera. Il Governo guidato da Giuseppe Conte incassa la definitiva fiducia. "Da oggi pronti a lavorare per migliorare la qualità della vita degli ...

Governo - dopo il via libera del Senato Conte incassa la fiducia della Camera : Pace fiscale e stop all'austerity le due linee guida esposte per la ricetta sull'economia. 6 giu 19:33 Camera, Conte incassa 4 voti in più rispetto al previsto Il Governo guidato da Giuseppe Conte ha ...

M5s - eletti i nuovi capigruppo : Francesco D’Uva alla Camera e Stefano Patuanelli al Senato : In piena trattativa per le nomine dei sottosegretari e dei viceministri del governo Conte, il Movimento 5 stelle inizia a sciogliere i primi nodi politici. Nell’assemblea parlamentare dei gruppi pentastellati di martedì 5 giugno sono stati eletti i nuovi capigruppo. Si tratta di Francesco D’Uva per la Camera dei deputati e di Stefano Patuanelli per il Senato. Nomine che sono diventate necessarie dopo che i precedenti capigruppo, ...