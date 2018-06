Buon compleanno William | il principe dolce

vanityfair

: Tanti auguri di buon compleanno BEN! Anzi sai che ti diciamo? Domani passa da noi alle 16 su RTL 102.5 con Fede che… - rtl1025 : Tanti auguri di buon compleanno BEN! Anzi sai che ti diciamo? Domani passa da noi alle 16 su RTL 102.5 con Fede che… - RadioItalia : Buon compleanno @Benji_Mascolo ! ?? Le foto e i video di @BenjieFede a Radio Italia: - WeCinema : Sensuale nel cult #EyesWideShut, star in #MoulinRouge!, da Oscar® in #TheHours nei panni di una magnifica… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) Ha un sorriso composto ma aperto, un trendy buzz cut (modo rispettoso ed educato per definire la sua imperante calvizie) che l’ha costretto a optare per un taglio in stile militare e un corpo atletico.è notoriamente uno sportivo: gioca a football, da oltre dieci anni è presidente della FA, la Football Association, è appassioanto di Polo e ama sciare con sua moglie Kate Middleton. Ma non è l’aspetto esteriore che colpisce di questodallo sguardoe nostalgico, piuttosto la sua personalità e il suo spirito che sembra appartenere a un mondo fatato. Il motivo c’è chi l’ha ritrovato in credenze popolari e astrologia. LEGGI ANCHEIlazzurro ha i capelli rossid’Inghilterra, secondo in linea di successione alla Corona Britannica, è annoverato tra i «Solstice Babies», è così che gli esperti chiamano i nati il giorno del solstizio ...