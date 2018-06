Bruce Springsteen attacca Trump | Il suo governo è blasfemo

Bruce Springsteen/ Vince il Tony Awards : “Sono cresciuto circondato da Dio - è nella mia musica” : Bruce Springsteen ha vinto il Tony Awards, l'Oscar del teatro, per il suo spettacolo tenuto a Broadway. Ecco cosa ha detto durante la premiazione: il discorso su fede e religione in musica(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 15:02:00 GMT)

Bruce Springsteen - guarda la sua performance ai Tony Awards " VIDEO : Tra coloro che ieri sera si sono esibiti ai Tony Awards, gli annuali riconoscimenti del mondo del teatro, legati alle produzioni di Broadway, c'era anche il Boss , che doveva la sua presenza al Radio City Music Hall di New York allo Special Tony Awards for Lifetime Achievement in the ...

Bruce Springsteen - all'asta il testo scritto a mano di Born to Run : Bruce Springsteen il mito del rock nato in una famiglia italo-americana del New Jersey, ha raggiunto la popolarità mondiale con l'uscita dell'album Born to Run del 1975 dal quale è tratto l'omonimo ...

Accadde nel rock - oggi 23 maggio : Jimi Hendrix - Radiohead - U2 - Bruce Springsteen - PFM - Suede - Jewel - Umberto Bindi - George Moustaki - ... : 23 mag 2018 - 1968: Prima esibizione live di Jimi Hendrix in Italia, al Piper di Milano. Il 24 e il 25 suona al Brancaccio di Roma, il 26 al Palazzo dello Sport di Bologna.