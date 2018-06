huffingtonpost

: Brevi note sulla felicità - HuffPostItalia : Brevi note sulla felicità - alessan63456465 : RT @ladyonorato: Mie brevi note sulle dichiarazioni di @matteosalvinimi riguardo al censimento dei Rom: - mra_amico : RT @ladyonorato: Mie brevi note sulle dichiarazioni di @matteosalvinimi riguardo al censimento dei Rom: -

(Di giovedì 21 giugno 2018) In una delle scene più struggenti di 8 e ½, il protagonista Guido Anselmi si reca a trovare un cardinale, cercando di alleviare il senso di infelicità che lo opprime. Guido, interpretato da Marcello Mastroianni, è un evidente autoritratto dello stesso Fellini: un regista in crisi esistenziale la cui educazione è radicata in una religione dalla quale vorrebbe risposte che risolvano il proprio malessere.Appena incontra il prelato il regista non esita a mettersi a nudo: "Cardinale, io non sono felice", gli dice, sapendo che quell'uomo austero e di poche parole è probabilmente l'ultimo a cui può affidarsi, dopo esser sfuggito al produttore, ai membri della troupe, agli interpreti, ai giornalisti, alla moglie, all'amante, a un mago e soprattutto a un insopportabile intellettuale che a breve sognerà di impiccare. Il modo in cui confessa ...