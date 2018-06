Brasile | Neymar egoista? Tite ha una sua ‘visione’ in merito

Mondiali 2018 Russia - tutti i segreti del Brasile : da Tite a Neymar. FOTOGALLERY : Ogni calciatore della Seleçao e anche il Commissario Tecnico hanno dietro una storia molto particolare, vissuta nella maggior parte delle volte in contesti di povertà. Dal nome mancato di Neymar al ...

Mondiali 2018 Russia - Neymar si allena in gruppo : il Brasile sorride : La grande paura sembra ormai essere superata: in vista della sfida contro il Costa Rica in programma venerdì prossimo alle ore 14, il Brasile potrà nuovamente contare su Neymar . Il talento del Paris ...

Mondiali - Brasile nei guai : Neymar si è infortunato? : In Brasile sperano, ora, che non sia Neymar - oltre alla Seleçao - ad abbandonare prematuramente i campionati del mondo di calcio .

Mondiali 2018 - Gruppo E : Brasile-Svizzera 1-1 : Neymar stecca la prima : ROSTOV , Russia, - Se l'Argentina piange, il Brasile non ride. A Rostov va in scena un altro piccolo 'dramma' sudamericano: la Selecao pareggia 1-1 con la Svizzera nella prima giornata del Gruppo E, ...