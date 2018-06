Boston | al MIT debutta Norman | la prima intelligenza artificiale psicopatica

Blastingnews

: RT @bancaetica: Oggi, a partire dalle 10, sarà possibile seguire in streaming @ottoscharmer1 uno dei più innovativi studiosi del cambiament… - volontariastra : RT @bancaetica: Oggi, a partire dalle 10, sarà possibile seguire in streaming @ottoscharmer1 uno dei più innovativi studiosi del cambiament… - 3Dbitsrl : Dipartimento di Design di BMW, in collaborazione con il Self-Assembly Laboratory del MIT di Boston, mostrerà al pub… - SilvanaRigobon : RT @SilviaMagagna: Conferenza @ottoscharmer1 docente del @MIT di #Boston @presencing_inst diretta streaming ?? -

(Di giovedì 21 giugno 2018) È stata chiama, in onore del protagonista di “Psycho”Bates, lache manifesta chiari sintomi di psicopatia. Il prototipo è stato realizzato dal Media Lab del Mit di, nel quale i ricercatori hanno voluto analizzare i possibili rischi che possono intervenire nella creazione e nella realizzazione di un’. Obiettivo dell’IA -, disciplina appartenente all'informatica, è infatti quello di studiare i fondamenti teorici, le metodologie e le tecniche che consentano la progettazione di sistemi hardware e sistemi di programmi software capaci di fornire prestazioni che sembrerebbero esclusivi dell’umana VIDEO. In particolare si è voluta testare l’incidenza della qualita' e quantita' di dati che la macchina ha ricevuto durante la fase di machine learning, e come questi ne ...