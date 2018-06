Borsa | torna incertezza | Milano -0 | 96% e lo spread risale a 230

Borsa : l'Europa torna ottimista - Milano - +1% - corre con le banche : ... dando un'impressione di un'Europa solida e che cammina in un'unica direzione, che si accompagna ai toni 'dovish' della Bce che conferma il suo sostegno all'economia, pur fissando il percorso di ...

Zte - dopo due mesi di sospensione torna in Borsa.E crolla - -41 - 6% - : New York, 13 giu. , askanews, dopo aver trovato un accordo con il governo americano, pagando una multa da 1,4 miliardi di dollari, il colosso cinese delle telecomunicazioni ZTE è tornato a scambiare ...

Zte - dopo due mesi di sospensione torna in Borsa.E crolla - -41 - 6% - : New York, 13 giu. , askanews, - dopo aver trovato un accordo con il governo americano, pagando una multa da 1,4 miliardi di dollari, il colosso cinese delle telecomunicazioni ZTE è tornato a scambiare ...

ePrice torna a brillare sulla Borsa di Milano : Teleborsa, - In deciso rialzo a Piazza Affari il titolo ePrice, che mostra una salita del 3,57% sui valori precedenti. Le azioni della società attiva nel settore dell'e-commerce rimbalzano dopo aver ...

ePrice torna a brillare sulla Borsa di Milano : In deciso rialzo a Piazza Affari il titolo ePrice , che mostra una salita del 3,57% sui valori precedenti. Le azioni della società attiva nel settore dell'e-commerce rimbalzano dopo aver toccato il ...

Borsa MILANO inverte rotta su timori nuove elezioni - tornano... : In un report una grossa banca d'affari italiana consiglia disottopesare i titoli domestici fino a quando l'esitodell'attuale crisi politica sia stato chiarito. 'Il movimento di stamani era legato a ...

Borsa - Milano torna piatta. Spread a 186 : ANSA, - Milano, 24 MAG - Piazza Affari si appiattisce e lo Spread btp-bund ritorna sui livelli di ieri, dopo essere sceso di oltre 10 punti base nel corso della mattinata. I toni concilianti usati ...

In Borsa torna l'Orso - pesa la politica. Spread in tensione : Cresce l'inquietudine dei mercati di fronte alla prospettiva della designazione di Paolo Savona a ministro dell'Economia. In un libro di prossima uscita l'economista ribadisce le sue perplessità sull'...

Borsa : Piazza Affari in altalena - Ftse Mib torna positivo : Milano, 17 mag. (AdnKronos) – In altalena Piazza Affari con il Ftse Mib che torna a viaggiare al rialzo. Alle 17 l’indice guida registra un progresso dello 0,13% a 23.765 punti, mentre l’All Share cresce dello 0,12% a 26.012. Pesante il comparto bancario con Mps che torna alle contrattazioni dopo avere avuto uno stop al ribasso. Le azioni del Monte dei Paschi cedono il 7,92% a 2,9 euro. Giù Ubi (-3,81%), Unicredit (-1,8%), ...

Borsa ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari prova a tornare a 24.500 punti (16 maggio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI prova a tornare a quota 24.500 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 03:39:00 GMT)

Mps - torna utile netto in I trimestre a 188 milioni. Vola in Borsa : Roma, 11 mag. , askanews, Banca Monte dei Paschi torna all'utile netto nel primo trimestre archiviando il periodo con un risultato positivo di 188 milioni di euro rispetto alla perdita di 169 milioni ...

Mps torna all'utile : 188 milioni nel primo trimestre. Titolo vola in Borsa : Contro la perdita di 169 milioni dello stesso periodo del 2017 - Banca Monte Paschi di Siena torna all'utile e chiude il primo trimestre in positivo di 188 milioni, contro la perdita di 169 milioni ...

Mps torna in utile nel primo trimestre e balza in Borsa : MILANO - Dopo gli scandali e i processi, gli aumenti di capitale bruciati e il salvataggio con i soldi dei contribuenti, il Monte dei Paschi di Siena torna all'utile e chiude il primo trimestre in ...

Mps torna in utile nel primo trimestre e spicca il volo in Borsa : Mps torna all'utile e chiude il primo trimestre in positivo di 188 milioni, contro la perdita di 169 milioni dello stesso periodo del 2017. Una notizia che fa balzare il titolo in apertura di seduta a Piazza Affari, con un rialzo dell'8,3% a 2,95 euro. È la prima volta che i risultati sono positivi dopo l'intervento dello Stato, socio al 68%.In aumento di 900 milioni di euro anche gli impieghi commerciali da fine dicembre 2017, grazie ...