Borsa Milano pesante dopo Salvini | spread a quota 232

Borsa - torna incertezza - Milano -0 - 96% e lo spread risale a 230 : Roma, 21 giu. , askanews, torna l'incertezza sui mercati europei e a farne le spese è anche Milano, che dopo un avvio in rialzo a metà mattina cambia rotta e vede l'indice Ftse-Mib segnare un calo ...

Borsa Milano apre in rialzo - +0 - 40% : ANSA, - Milano, 21 GIU - Piazza Affari apre in rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,40% a 22.209 punti. 21 giugno 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Borsa - Milano rifiata : La Borse europee rifiatano dopo il tonfo di ieri. Si fermano le vendite sui listini, dopo la reazione ai rapporti sempre più tesi tra Cina e Stati Uniti, e Milano segna +0,16%. Positive anche Londra, ...

Borsa : Milano in rialzo - giù Ferragamo : ANSA, - Milano, 20 GIU - Seduta in altalena per Piazza Affari che chiude con il Ftse Mib in lieve rialzo , +0,16% a 22.120 punti, . Maglia nera Ferragamo nel giorno in cui la holding Ferragamo ...

Borsa - Milano rifiata : La Borse europee rifiatano dopo il tonfo di ieri. Si fermano le vendite sui listini, dopo la reazione ai rapporti sempre più tesi tra Cina e Stati Uniti, e Milano segna +0,16%. Positive anche Londra, ...

Borsa : Milano chiude a +0 - 16% : ANSA, - Milano, 20 GIU - Piazza Affari chiude lieve in rialzo con il Ftse Mib che sale dello 0,16% a 22.120 punti.

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 87% - : ANSA, - Milano, 20 GIU - Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in crescita dello 0,87% a 22.276 punti.

Borsa : l'Europa torna ottimista - Milano - +1% - corre con le banche : ... dando un'impressione di un'Europa solida e che cammina in un'unica direzione, che si accompagna ai toni 'dovish' della Bce che conferma il suo sostegno all'economia, pur fissando il percorso di ...

Borsa - Milano apre in positivo : Ftse Mib in rialzo dello 0 - 87% : Apertura in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,87% a 22.276 punti. Bene anche le altre principali Borse europee: a Londra il Ftse 100 guadagna lo 0,83%, a Francoforte ...

Borsa - Milano -1 - 33% e Ue trainate da cali Asia con nuovi dazi Usa : Roma, 19 giu. , askanews, Martedì tra il nero e il grigio scuro sui mercati di mezzo mondo, scossi dal rilancio dell'escalation sui conflitti commerciali da parte del presidente Usa Donald Trump. La ...

Borsa Milano apre -1 - 37% con guerra dazi : ANSA, - Milano, 19 GIU - Piazza Affari in forte calo sul tonfo delle Borse di Asia e Pacifico per i timori sulla guerra commerciale tra Cina e Usa, in scia agli ultimi dazi per 200 miliardi di dollari ...

Borsa : Milano chiude in calo - -0 - 41% - : ANSA, - Milano, 18 GIU - Il listino dei titoli a maggiore capitalizzazione della Borsa Italiana chiude in calo dello 0,41 per cento. Il Ftse Mib è a quota 22.099 punti. 18 giugno 2018 Diventa fan di ...

Borsa : Milano in rosso con banche : ANSA, - Milano, 15 GIU - Piazza Affari , -1,3%, archivia l'ultima seduta della settimana in calo, in linea con gli altri listini europei che temono altre tensioni commerciali dopo il nuovo scontro Usa-...

Borsa : Milano in rosso con banche : ANSA, - Milano, 15 GIU - Piazza Affari , -1,3%, archivia l'ultima seduta della settimana in calo, in linea con gli altri listini europei che temono altre tensioni commerciali dopo il nuovo scontro Usa-...