Blue Ivy | la reazione davanti alle immagini intime di Beyoncé e Jay-Z è esilarante

La faccia di Blue Ivy durante il ballo sensuale di mamma Beyoncé è tutto : Anche se sei la figlia di Jay z e Beyoncé, vedere i tuoi genitori in atteggiamenti intimi e sensuali può crearti un certo imbarazzo. Blue Ivy vede spesso mamma e papà scatenarsi sul palco, ma la sua reazione durante un concerto dei genitori ha dimostrato che è ben lontana dall'abituarsi a tutto ciò.Un video diffuso su internet ha catturato le espressioni della piccola nel corso di uno show al Queen Elizabeth ...

La reazione di Blue Ivy di fronte ai genitori Beyoncé e Jay-Z a letto insieme è esilarante : video dal tour : L'incubo di ogni bambino si è realizzato anche per lei: la reazione di Blue Ivy di fronte ai genitori Beyoncé e Jay-Z a letto insieme durante un visual del loro On The Run tour II è stata davvero impagabile! Un esilarante susseguirsi di faccine inorridite seguite dal tentativo di nascondersi come se stesse guardando un film dell'orrore: così la primogenita di casa Carter, oggi 6 anni, ha reagito di fronte alle immagini sensuali dei suoi ...

Un cuoco personale - le amichette «giuste» - i rimproveri a nonna Tina. La favolosa vita di Blue Ivy : Blue Ivy, 6 anni, ha già capito chi comanda. L’aveva dimostrato lo scorso gennaio, quando nella notte dei Grammy al Madison Square Garden di New York aveva messo a tacere i (potenti) genitori – Beyoncé e Jay Z – con un cenno della mano, tra uno sbadiglio e l’altro. E adesso l’ha confermato «bacchettando» una come nonna Tina Knowles. La mamma di Queen B e Solange, in visita a Parigi, ha voluto condividere via Instagram un ...