' Big Fish & Begonia' | un classico della letteratura per il film d' animazione cinese

Echi di Miyazaki in Big Fish & Begonia : Attraverso un mix di disegno a mano e cgi, si mette in scena, ispirandosi a testi classici cinesi, un universo nascosto sotto il mare, il mondo degli Altri, che hanno speciali poteri e grandi doveri, ...

Bigfish e Begonia : quando l’animazione approda in Cina : ROMA – Bigfish e Begonia è un lungometraggio d’animazione cinese scritto e diretto da Xuan Liang insieme a Chun Zhang. La realizzazione dell’opera ha richiesto circa dodici anni, un periodo di tempo certamente ampio, ma comunque necessario per portare a termine un lavoro ben costruito e coinvolgente che, per stile e qualità, è stato paragonato alle grandi produzioni […] L'articolo Bigfish e Begonia: quando l’animazione approda in Cina ...

