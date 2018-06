Beyoncé e Jay-Z troppo discinti | la figlia si imbarazza

Blue Ivy : la reazione davanti alle immagini intime di Beyoncé e Jay-Z è esilarante : Quando i genitori ti mettono in imbarazzo... The post Blue Ivy: la reazione davanti alle immagini intime di Beyoncé e Jay-Z è esilarante appeared first on News Mtv Italia.

La reazione di Blue Ivy di fronte ai genitori Beyoncé e Jay-Z a letto insieme è esilarante : video dal tour : L'incubo di ogni bambino si è realizzato anche per lei: la reazione di Blue Ivy di fronte ai genitori Beyoncé e Jay-Z a letto insieme durante un visual del loro On The Run tour II è stata davvero impagabile! Un esilarante susseguirsi di faccine inorridite seguite dal tentativo di nascondersi come se stesse guardando un film dell'orrore: così la primogenita di casa Carter, oggi 6 anni, ha reagito di fronte alle immagini sensuali dei suoi ...

Everything Is Love di Beyoncé e Jay-Z disponibile ovunque : 5 curiosità sull’album di duetti da Rihanna al Louvre : Dopo la pubblicazione a sorpresa lo scorso sabato su TIDAL, Everything is Love di Beyoncé e Jay-Z è ora disponibile su tutte le piattaforme in streaming e per l'acquisto in digitale. Mentre parte del pubblico teneva che l'album restasse un'esclusiva della piattaforma streaming a pagamento di proprietà del magnate del Roc Nation, la coppia ha deciso di divulgare l'album anche attraverso gli altri canali di distribuzione online. Dal 18 giugno, ...

Beyoncé e Jay Z - l'ultimo video girato in segreto al Louvre : Sono riusciti a girare un video nel museo più famoso del mondo, e completamente in segreto: Beyoncé e Jay Z , non proprio due personaggi che passano inosservati, hanno tirato fuori dal cilindro una ...

Everything is Love è il primo album ‘di coppia’ di Beyoncé e Jay-Z : A sorpresa, Beyoncè e Jay-Z hanno pubblicato un disco: Everything is Love è stato rilasciato in esclusiva su Tidal – la piattaforma di streaming a pagamento lanciata nel 2015 proprio dal rapper imprenditore. A sorpresa, si è detto sopra, ma mica tanto: dopo il j’accuse artistico di Queen Beyo con Lemonade, il pentimento di Jay-Z con 4:44, la loro epopea sentimentale non poteva che tradursi nel primo album di coppia, che ci si poteva ...

Guida a tutte le opere d'arte che compaiono nel video di Beyoncé e Jay-Z : La zattera della Medusa Realizzato nel 1818-19 da Théodore Géricault , che all'epoca aveva 27 anni, il grande quadro che diventerà l'icona del Romanticismo si ispira a un fatto di cronaca: il ...

ROMA – È arrivato a sorpresa su Tidal dopo il concerto di Londra di sabato scorso Everything is love, l'album a sorpresa di Beyoncé e Jay-Z. Firmato The Carters, dal cognome del rapper, il disco è il primo che i due artisti fanno in coppia. Un titolo eloquente che sintetizza […]

Beyoncé e Jay-Z a sorpresa un album insieme 'Everything is Love . E si firmano The Carters - People - Spettacoli : Se ne parlava da anni ma ora è realtà: Beyoncé e il marito Jay-Z hanno pubblicato a sorpresa un album insieme, dall'eloquente titolo Everything is Love , disponibile su Tidal - la compagnia di ...

A sorpresa il nuovo album di Beyoncé e Jay-Z Everything is Love - amore e fama nei 9 duetti su Tidal (video) : Queen Bee l'ha fatto ancora: anche il nuovo album Beyoncé e Jay-Z Everything is Love è stato rilasciato a sorpresa senza alcun preavviso, come avvenne col penultimo visual album. "Everything is Love out now": così sabato 16 giugno, con un messaggio dal palco dell'On The Run II a Londra che ha mandato in visibilio il pubblico, il rilascio del nuovo album di Beyoncé e Jay-Z è stato annunciato in contemporanea all'uscita in esclusiva su Tidal, ...

Beyoncé e Jay-Z in tour mostrano le foto dei gemelli : Ha preso il via il tour di coppia di Beyoncé e Jay-Z : l' OTR ha visto la luce a Cardiff il 6 giugno ed è un vero e proprio elogio all'amore, all'unione e alla bravura di questi due interpreti moderni.

