Bertolini - Mondiali? Voglio passare turno : ... a un incontro alla stampa estera a Roma, per parlare della qualificazione della Nazionale Femminile ai prossimi Mondiali di Francia 2019 e della crescita del calcio femminile in Italia e nel mondo. "...

Calcio femminile - Italia ai Mondiali. Sara Gama e Milena Bertolini : “Ci sarà una crescita del movimento” : La nazionale Italia na di Calcio femminile si è qualificata ai Mondiali: simbolo di questo successo sono la capitana, Sara Gama , e la CT, Milena Bertolini . Per la nostra selezione infatti, sarà ininfluente l’ultima partita in Belgio: il pass per la rassegna iridata del prossimo anno in Francia è già aritmetico. La capitana delle azzurre, che ha completato una straordinaria stagione dopo lo scudetto con la Juventus, ha dichiarato al ...

Mondiali - nazionale femminile qualificata. Bertolini : “niente rivalsa sui maschi” : L’approdo ai Mondiali 2019, strappato dopo aver battuto 3-0 il Portogallo nella penultima partita delle qualificazioni europee rappresenta per la nazionale femminile “una gioia immensa, una emozione fortissima e anche orgoglio per quello che queste ragazze sono riuscite a fare e per tutta l’Italia”. Milena Bertolini non nasconde la sua soddisfazione per l’impresa delle nazionale di calcio femminile approdata ai ...