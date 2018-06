: Bersani: 'E' ora di darsi una mossa' - TelevideoRai101 : Bersani: 'E' ora di darsi una mossa' - NonUnodiMeno : RT @LeU_Trasimeno: #Bersani: 'Bisogna che tutti quelli che si sentono di sinistra si parlino. Ci vuole coraggio per i passi in avanti. Ades… - LeU_Trasimeno : #Bersani: 'Bisogna che tutti quelli che si sentono di sinistra si parlino. Ci vuole coraggio per i passi in avanti.… -

"Forza ragazzi, non è che possiamo far finta che non stia succedendo niente".,ad Agorà su RaiTre,torna a lanciare un appello alla mobilitazione: "Chi si ritiene democratico e vive nella società civile è ora che scenda in campo perché questo Paese può prendere una brutta piega". "Io - prosegue l'esponente Leu - son pronto a sollecitare me stesso ed un bel po' di altra gente a dire. Noi possiamo spingere, tirare no. Non tocca a noi. Però, perbacco- rilancia-adesso è ora diuna".(Di giovedì 21 giugno 2018)