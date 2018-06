Benatia | ora il futuro Marsiglia caldo | Juve su Godin

Marocco Iran - risultato live 0-0 - streaming video e tv. Benatia e Ansarifad sfiorano il gol : Diretta Marocco Iran, streaming video e tv: le due nazionali inserite nel gruppo B fanno il loro esordio ai Mondiali 2018, si gioca a San Pietroburgo.

Juventus - Matuidi e Benatia accendono i fuochi : 'Napoli - ora i botti sono per noi'. VIDEO : fuochi d'artificio, sì, ma questa volta "per davvero". Matuidi incalza, Benatia punge. E dire che di ruolo sarebbero centrocampista e difensore, più propensi al recupero che all'attacco. La ...

Calcio - Coppa Italia 2018 : Juventus-Milan 4-0. Benatia e Douglas Costa spingono la Vecchia Signora verso il quarto double consecutivo : La Juventus batte il Milan nella finale di Coppa Italia per 4-0, grazie ad una ripresa devastante, alza per il quarto anno consecutivo il trofeo al cielo, e si avvia, con lo Scudetto praticamente cucito sul petto, a festeggiare il quarto double consecutivo: Massimiliano Allegri non ha mai fallito l’accoppiata da quando siede sulla panchina della Vecchia Signora, che mette in bacheca così la Coppa nazionale numero 13. Nel primo tempo si fa ...

Morata : 'Rigore di Benatia su Vazquez? Lucas mi ha detto che c'era e io gli credo' : Il contatto tra Benatia e Lucas Vazquez era falloso o no? In Italia, in Spagna e non solo ne hanno parlato per giorni, senza arrivare mai a un pensiero univoco. Ora la calma sembra aver preso il ...

Crozza-Benatia - Allegri : 'Ora basta parlare di Madrid' : Roma, 17 apr. , askanews, La Juventus non multerà Benatia per il battibecco, volgare, tra il giocatore della Juventus e Maurizio Crozza all'indomani della lite social tra i due. Della vicenda ha ...