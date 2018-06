Belen Rodriguez rivela quanto guadagna | Costanzo | “Non è elegante dirlo”

Cecilia Rodriguez ed il permesso di soggiorno scaduto - parla la sorella di Belen : “sono extracomunitaria - quindi…” : Cecilia Rodriguez parla del suo permesso di soggiorno scaduto, la sorella di Belen e le sue prime dichiarazioni a riguardo Si è parlato molto in questi giorni del permesso di soggiorno di Cecilia Rodriguez. Un visto scaduto, che ha costretto la sorella di Belen a recarsi in commissariato ad Ischia, mentre si trovava in vacanza con il fidanzato Ignazio Moser. Dopo le voci che l’avrebbero voluta rimpatriata in Argentina e le foto che ...

Gossip/ Belen Rodriguez fuori controllo - aggredisce un fotografo durante un evento : Belen Rodriguez ancora una volta perde le staffe nei confronti di un fotografo. L'ennesimo scontro è avvenuto durante l'evento organizzato a Milano da Swaroski, di cui la showgirl argentina è una delle nuove testimonial. Come testimoniano gli scatti pubblicati in esclusiva sulle pagine della rivista di Gossip 'Diva e Donna', Belen è apparsa visibilmente infastidita dalla presenza di uno dei fotografi, tanto da perdere il controllo della ...

GOSSIP - Belen Rodriguez perde le staffe e se la prende con un paparazzo a Milano : Belen Rodriguez ha afferrato gli occhiali da vista di un paparazzo e li ha gettati per terra: questa è la notizia che sta impazzando sul web da quando il giornale di GOSSIP Diva e Donna ha reso pubbliche le immagini di questo momento. Stando alla ricostruzione che ha fatto la rivista, la showgirl si sarebbe scagliata contro il fotografo presente ad un evento dove lei era ospite, per l'eccessiva vicinanza; continua, dunque, la guerra ...

Stefano De Martino / "Nessun riavvicinamento a Belen Rodriguez. Sono single e felice così" : Stefano De Martino, intervista a Diva e Donna, allontana ritorno di Belen Rodriguez: l'amore incondizionato per Santiago e la condizione di uomo single. I progetti per la prossima stagione.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 18:50:00 GMT)

Stefano De Martino su Belen Rodriguez : ‘I ritorni di fiamma non servono a niente’ : “Noi ci conosciamo troppo bene per ritornare insieme. Per me i ritorni di fiamma non servono a niente, abbiamo trovato un equilibrio da separati, siamo comunque una famiglia bellissima, riusciamo ad andare d’accordo spesso. E’ vero, a volte discutiamo, ma poi facciamo pace come tutte le coppie; quindi, perché turbare tutto questo sistema che abbiamo costruito?”. Stefano De Martino dalle pagine di Diva e donna allontana ...

Belen Rodriguez - momento di nervosismo per la showgirl : prende gli occhiali del paparazzo e li butta a terra stizzita : “Non posso più accettare di essere pedinata 24 ore su 24 dai paparazzi, e questo mi crea uno scompenso mentale, ed è per questo motivo che viaggio tanto, e cerco di stare lontana da casa. Ma dopo questo episodio dovrò sicuramente fare un percorso di terapia perché così faccio male solo a me stessa”: così parlava Belen Rodriguez qualche tempo fa, dopo un episodio che aveva coinvolto Michelle Hunziker. E a distanza di poco, la showgirl ...

Belen Rodriguez - momento di nervosismo per la showgril : prende gli occhiali del paparazzo e li butta a terra stizzita : “Non posso più accettare di essere pedinata 24 ore su 24 dai paparazzi, e questo mi crea uno scompenso mentale, ed è per questo motivo che viaggio tanto, e cerco di stare lontana da casa. Ma dopo questo episodio dovrò sicuramente fare un percorso di terapia perché così faccio male solo a me stessa”: così parlava Belen Rodriguez qualche tempo fa, dopo un episodio che aveva coinvolto Michelle Hunziker. E a distanza di poco, la showgirl ...

Belen Rodriguez furiosa con un paparazzo/ Momento difficile per la showgirl? "Una crisi di nervi" : Belen Rodriguez perde le staffe con un paparazzo: colpa della sua domanda o della sua vita privata che non sta andando come previsto? Ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 16:20:00 GMT)

Belen Rodriguez arriva alle mani con i paparazzi : Un nuovo capitolo si aggiunge alla saga delle liti di Belen Rodriguez con i paparazzi. La rivista Diva e Donna, infatti, pubblica, nel numero in edicola questa settimana, le foto dell'...

Belen Rodriguez - scontro con un paparazzo : Belen Rodriguez non ha un buon rapporto con i paparazzi. Già qualche settimana fa c'era stato uno scontro tra la showgirl argentina e i fotografi, e Belen aveva anche inveito contro Michelle Hunziker. Aveva detto che i paparazzi sono il suo incubo, che non ci dorme la notte e non riesce a vivere liberamente. Ma qualche sera fa è successo un episodio molto simile... • #belu Un post condiviso da Belen (@BelenRodriguezreal) in data: Giu ...

Belen Rodriguez furiosa con un paparazzo : gli strappa gli occhiali e li getta a terra : Ci risiamo: dopo la crisi di aprile, in cui Belén Rodríguez aveva reagito duramente a uno dei consueti ‘agguati’ da parte dei paparazzi di cui è vittima, la bellissima argentina ha di nuovo dato in escandescenze con un fotografo, addiritura strappandogli gli occhiali. Nelle ultime interviste concesse, la showgirl ha detto più volte che essere assediata da paparazzi la esaurisce ed è l’aspetto che meno le piace del suo lavoro ...

Belen Rodriguez FURIOSA CON UN PAPARAZZO/ Intanto Stefano De Martino smentisce il riavvicinamento... : BELEN RODRIGUEZ perde le staffe con un PAPARAZZO: colpa della sua domanda o della sua vita privata che non sta andando come previsto? Ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Belen Rodriguez - lite con il paparazzo : è crisi di nervi - si arriva alle mani : Belen Rodriguez, crisi di nervi: lite con un paparazzo, si arriva al contatto fisico e interviene la sicurezza Belen Rodriguez, è crisi di nervi: non è certo uno dei momenti più sfavillanti per la showgirl argentina. Al programma Balalaika stenta a decollare tra piccole gaffe e perduranti critiche che la raggiungono, mentre in amore pare […] L'articolo Belen Rodriguez, lite con il paparazzo: è crisi di nervi, si arriva alle mani proviene ...

Belen Rodriguez furiosa con un paparazzo/ L'argentina non risposte alle provocazioni...ci penserà a Balalaika? : Belen Rodriguez perde le staffe con un paparazzo: colpa della sua domanda o della sua vita privata che non sta andando come previsto? Ecco cosa è successo(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 13:29:00 GMT)