Beautiful | anticipazioni americane | RIDGE e BROOKE | felicità breve?

Anticipazioni Beautiful, puntate americane: cosa nasconde Alexander Avant?

(Di giovedì 21 giugno 2018) Al recentissimo festival della tv di Montecarlo, come sempre è stata grande protagonista, soap amata e seguita in tutto il mondo (anche in Francia). Hanno presenziato Thorsten Kaye e Katherine Kelly Lang, volti di, che formano la coppia emblema della saga dei Forrester. I due attori, con famiglia al seguito, si sono anche goduti qualche giorno di vacanza, oltre agli impegni con la stampa internazionale e al consueto incontro coi fan. News: quest’anno nessuna scena girata a Montecarlo Ma se il principato di Monaco negli scorsi anni era stata spesso anche una location di lusso per le vicende di The bold and the, stavolta la Lang e Kaye non sono stati coinvolti in alcuna scena di respiro europeo. Quindi per quest’anno niente riprese a Montecarlo, che ha rappresentato solo una prestigiosa vetrina internazionale per promuovere la ...