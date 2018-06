Battuta d’arresto per l’estate | da domani piogge e un brusco calo delle temperature

Una Battuta d’arresto per Jeremy Corbyn : È decisamente troppo presto per ritenere che la spinta del Corbynismo sia già arrivata al capolinea e che i risultati delle elezioni di giovedì 3 maggio riaprano l'ennesima contestazione alla leadership del partito. Però, un problema c'è, non piccolo e i commenti freddi al risultato deludente ottenuto dal Labour sono lì a testimoniarlo.Come prima cosa, va detto, bisogna intendersi su cosa significhi ...