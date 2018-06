Basket 3×3 | Giochi del Mediterraneo 2018 | i convocati dell’Italia ai raggi X Al

oasport

(Di giovedì 21 giugno 2018) La FIP ha diramato a inizio settimana l'elenco deiper il torneo 3×3 deidel, indicando in modo specifico le formazioni come "3×3 under 23": in effetti, nessuno deiè nato prima del 1995.

(Di giovedì 21 giugno 2018) La FIP ha diramato a inizio settimana l’elenco deiper il torneo 3×3 deidel, indicando in modo specifico le formazioni come “3×3 under 23”: in effetti, nessuno deiè nato prima del 1995. Partiamo dal femminile, dove sono state chiamate le seguenti atlete: Alessia Cabrini – Classe 1996, ha giocato l’ultima stagione a metà tra il Monaco, in terza serie francese, e l’Alpodi Villafranca di Verona, in Serie A2. Nel Paese dov’è nata è rimasta fino a gennaio, quando è tornata in quello per il quale gioca. In questa parte di stagione, ha realizzato 4,9 punti di media in 19 partite in Veneto, con picchi di 14 e 17 punti contro Bolzano e il CUS Cagliari. Non resterà all’Alpo nella prossima stagione. Arianna Landi – Classe 1996, anche per lei trasferimento in corso ...