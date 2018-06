Bari | decreto del governo | processi sospesi fino al 30 settembre perché il Tribunale è

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 giugno 2018) Ilcorre ai ripari per dare una prima risposta all’emergenza del Palagiustizia di, dichiarato inagibile da quasi un mese per rischio crollo. Il Consiglio dei ministri, su proposta del titolare della Giustizia Alfonso Bonafede, ha approvato unlegge con l’obiettivo di smantellare la tendopoli sotto la quale, da fine maggio, si stanno celebrando le udienze. Il provvedimento dispone la sospensione deial 30, congelando così un’emergenza che aveva portato a situazioni davvero al limite, come quando lo scorso 15 giugno un forte temporale aveva allagato le tende. “Anon avranno più bisogno di fare udienze nelle tende, una cosa inaccettabile per una Repubblica democratica”, ha spiegato Bonafede, che nel capoluogo pugliese era stato il 7 giugno per verificare di persona la situazione in una delle sue prime uscite da ...