Balneazione | Arpacal | punto non conforme a Reggio Calabria

(Di giovedì 21 giugno 2018) Il Servizio Acque del Dipartimento provinciale di Reggio Calabria ha comunicato questa mattina al Sindaco di Reggio Calabria, e contestualmente al Ministero della Salute ed alla Regione, la non conformità dei risultati delle analisi dei campioni prelevati in data 20/06/2018 presso la stazione di campionamento denominata "Gallico- Camping" (Codice IT0018080063006) ricadente nel Comune di Reggio Calabria, in cui il parametro relativo all'Escherichia coli ha dato un valore superiore alle 35.000 UFC/100ml (valore limite 500). I risultati dei controlli suppletivi, che saranno effettuati al fine di verificare l'entità e la durata dell'inquinamento, saranno comunicati nel più breve tempo possibile.