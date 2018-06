Balalaika | frecciatina a Cecilia Rodriguez | Belen infastidita

gossipetv

: La frecciatina neanche troppo velata a Spalletti #Balalaika - sara_serta : La frecciatina neanche troppo velata a Spalletti #Balalaika - donnafranzisca : la Gialappa's ha lanciato una frecciatina sul permesso di soggiorno della sorella di Belen #Balalaika - Italy_Mauri : #balalaika la frecciatina di Martin sul fatto che l'Argentina sia nel mondiale e l'Italia no fa veramente schifo vi… -

(Di giovedì 21 giugno 2018): la Gialappa’s Band lancia unasi infastidisce Nella quarta puntata di, il programma di Canale 5 sui Mondiali 2018 in Russia, non è mancata una. A farla la Gialappa’s Band, che ha approfittato della presenza in studio di. Quest’ultima ha all’inizio sorriso alla … L'articoloproviene da Gossip e Tv.