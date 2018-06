Baby Charlotte | passione rosa

vanityfair

(Di giovedì 21 giugno 2018) Se a dirlo – forse con una certa preoccupazione – è papà William, c’è da crederci., secondogenita del Principe e della Duchessa Catherine di Cambridge, è una piccola fashionista in erba. E il suo colore preferito è – surprise! – il. Come per il 99,9% delle bimbe della sua tenera età. Le tre cartelle personalizzate dedicate a, George e Louis A riverlare la curiosa notizia relativa alla celebre treenne di sangue blu, è stato, per l’appunto, William nel corso di una sua recente visita a Liverpool in occasione dell’International Business Festival, dove, tra i tanti incontri, ha avuto modo di conoscere i proprietari della storica Leather Satchel Company, azienda specializzata nella realizzazione artigianale di cartelle in pelle. Il Principe è stato omaggiato di 3 cartelle personalizzate, ognuna con impresso il nome di ...