B alla riscossa

Barbara Palombelli alla riscossa nella nuova Rete 4 : Barbara Palombelli Non solo Forum e lo Sportello. Dalla prossima stagione, Barbara Palombelli potrebbe aumentare i propri impegni televisivi in casa Mediaset. Per la signora Rutelli, infatti, i vertici del Biscione hanno riservato un nuovo programma in onda su una rinnovata Rete4 (con l’approdo di Roberto Giacobbo e – forse – di Gerardo Greco). Secondo indiscrezioni, riportate da Dagospia, la conduttrice romana oltre alle ...

Tecno-vintage alla riscossa in Corea : l’iPhone 3GS torna in vendita : (Foto: Justin Sullivan / Getty Images) In Corea del Sud chi sta cercando uno smartphone iconico dallo stile vintage si trova di fronte a un’opportunità più unica che rara: un iPhone 3GS in condizioni perfette venduto direttamente da un operatore telefonico a un prezzo stracciato. Circa 40 dollari. L’iniziativa è dell’operatore SK Telink che, a partire dalla fine del mese, rivenderà un lotto di unità non tecnicamente nuove ma ...

Carne alla riscossa : un milione di italiani ha abbandonato la dieta vegan : Due italiani su tre hanno detto addio all'alimentazione vegana e nel 2018 oltre un milione di cittadini sono tornati a consumare Carne, latte o uova. Quest'anno gli italiani che hanno scelto uno stile...

Alimenti - Coldiretti : storica inversione di tendenza - carne alla riscossa nel 2018 : storica inversione di tendenza con l’aumento di oltre il 5% della spesa delle famiglie italiane per la carne nel 2018, il valore più alto degli ultimi sei anni che avevano fatto registrare un brusco calo dei consumi. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Ismea relativi al primo trimestre del 2018 divulgata in occasione della Giornata nazionale della bistecca #bisteccaday con l’apertura al pubblico dei Giardini Reali per il ...

Banche alla riscossa. S&P : risentono delle turbolenze di mercato : Teleborsa, - Si rasserena il clima sulle Banche italiane, dopo un'ondata di vendite per l'instabilità politica che aveva fatto impennare lo spread. Il settore torna a brillare, mettendo a segno oggi ...

24 Ore Le Mans 2018 : Fernando Alonso alla riscossa. Squadra e team giusti per tentare l’impresa : L’anno scorso aveva tentato la scalata alla 500 Miglia di Indianapolis e, fino a pochi giri dalla conclusione, prima che il motore della sua vettura lo abbandonasse, aveva chance concrete di centrare il successo sull’ovale più celebre del mondo. Quest’anno Fernando Alonso, invece, ha deciso di prendere parte alla 24 Ore di Le Mans, una gara che non ha certo bisogno di presentazioni per quanto è famosa. Lo spagnolo, quindi, ...

LIVE Motocross - GP Gran Bretagna MXGP 2018 in DIRETTA : Antonio Cairoli alla riscossa - bisogna riaprire tutto! : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Gran Bretagna della MXGP. La gara della riscossa per Antonio Cairoli. Il distacco da Jeffrey Herlings parla da solo, 48 punti. L’olandese è reduce dall’ennesima doppietta e quest’anno sembra non voler concedere nulla e prendersi il primo titolo della sua carriera nella classe regina del Motocross. Ma il pilota siciliano è un campione e lo ha dimostrato nella qualifying ...

Giornata mondiale del latte - Coldiretti : burro alla riscossa con l’aumento del 12 - 5% : burro alla riscossa con l’aumento del 12,5% della spesa nel carrello delle famiglie italiane nel 2017 dovuta anche al riconoscimento di positive proprietà da parte di recenti studi scientifici che hanno fatto cadere pregiudizi nei confronti di un prodotto che viene oggi percepito come più naturale e salutare di altri. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti divulgata per la Giornata mondiale del latte del 1 giugno. Un appuntamento che ...

Ricerca sul cancro - trentenni italiani alla riscossa : un napoletano tra gli 11 cervelli premiati negli States - : ... Luisa Carbognin dell'università degli Studi di Verona; Alessia Castellino dell'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, impegnata negli Usa per una fellowship di Ricerca alla Mayo Clinic di ...

Cervelli italiani alla riscossa - 11 premiati all'Asco : ... Luisa Carbognin dell'università degli Studi di Verona; Alessia Castellino dell'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino, impegnata negli Usa per una fellowship di ricerca alla Mayo Clinic di ...

Kipling : anni 90 alla riscossa con il maxi logo : Per chiunque sia nato a cavallo tra gli anni Ottanta e i Novanta il charm con la scimmietta attaccato allo zaino è un riferimento più che iconico. Scimmietta uguale Kipling. Il marchio nato trentun anni fa ad Anversa, che negli anni Novanta ci ha fatto collezionare gorilla su gorilla, celebra il suo rilancio tornando alle origini, leggi maxi logo, e puntando su collezioni unisex e prodotti per le famiglie. «Molti di quelli che ci compravano nei ...

Sessantenni alla riscossa - chi sono le più sexy : Essere Sessantenni e sex symbol oggi è possibile. Grazie alla consapevolezza degli stili di vita più sani, i progressi medici compresi quelli della chirurgia estetica, ma anche una buona ...

MotoGP - GP Francia 2018 : la riscossa di Andrea Iannone. Due podi consecutivi - ma futuro incerto. Verso un clamoroso ritorno alla Ducati? : Il mercato della MotoGP è in pieno fermento per la stagione 2019. Tante caselle sono già state assegnate: la Yamaha ha già confermato sia Valentino Rossi che Maverick Viñales ben prima dell’inizio del Mondiale, la Honda ha fatto lo stesso con Marc Marquez, Johann Zarco ha invece comunicato poche settimane fa il suo passaggio alla KTM. Altre tessere, però, devono ancora trovare il loro posto in un mosaico sempre più complicato da ...