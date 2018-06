Azimut | Ubi Banca e Prysmian Le blue chips tornano prede La volatilità scatena gli

affaritaliani

(Di giovedì 21 giugno 2018) La lunga fase di incertezza politica in Italia sembra non aver prodotto grossi danni a livello di indici di mercato, col Ftse Mib in calo di circa il 3% dal 4 marzo a oggi. Ma a livello di singoli titoli le cose appaiono molto diverse: gruppi finanziari come, Unicredit e Intesa Sanpaolo (ma anche Medio, Ubie Generali) hanno perso tra il 10% e il 16% bruciando decine di miliardi di capitalizzazione, trovandosi così esposti al rischio di diventare preda di qualche concorrente estero. Anche tra gli industriali si notano perdite cospicue, ma c’è chi ha giocato d’anticipo come, che ha rilevato e integrato General Cable rafforzando la propria leadership mondiale e assicurandosi una forte presenza sul mercato nord americano Segui su affaritaliani.it