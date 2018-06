Atterraggi impossibili | l’incredibile manovra d’emergenza dell’aereo dopo lo scoppio di

Voli impossibili - Atterraggio e decollo consecutivi : la spettacolare manovra del Boeing [VIDEO] : L’incredibile e suggestiva manovra del Boeing 787 è stata effettuata in occasione dell’Airshow che si è svolto all’aeroporto di Farnborough, in Inghilterra spettacolare prova di abilità per il pilota di un enorme Boeing 787 capace di effettuare una manovra da manuale e di incredibile precisione in occasione di un dell’Airshow che si è svolto all’aeroporto di Farnborough, in Inghilterra. Le immagini che vi proponiamo mostrano l’enorme velivolo ...