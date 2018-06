Atp Halle | Federer ai quarti

Atp Halle – Federer - che sofferenza! Roger batte Paire dopo un complicato terzo set : Roger Federer accede ai quarti di finale dell’ATP di Halle: lo svizzero soffre ma supera Benoit Paire al terzo set Pomeriggio di grande sofferenza per Roger Federer. Il tennista svizzero, impegnato negli ottavi di finale dell’ATP di Halle, ha dovuto sudare per quasi 2 ore prima di piegare le resistenze del francese Benoit Paire. Il tennista transalpino infatti, si è rivelato un osso più duro del previsto: dopo aver perso 6-3 il primo set, il ...

Atp Halle – Seppi si allena con un partner d’eccezione : l’azzurro in compagnia di Roger Federer [FOTO] : Andreas Seppi si allena ad Halle con un partner d’eccezione: il tennista altoatesino posta una foto su Instagram con Roger Federer Dopo aver superato Berrettini nella sfida d’esordio ad Halle, Andreas Seppi affronterà il tedesco Mayer. Il tennista azzurro si sta preparando alla sfida di questo pomeriggio insieme ad un partner d’eccezione: Roger Federer, impegnato anch’esso ad Halle contro Paire. I due, al termine della ...

Tennis - Atp Halle : esordio vincente per Federer e Seppi : Al Gerry Weber Open , torneo Atp 250 in corso sui campi in erba di Halle in Germania, il numero uno del mondo e campione in carica, di casa su questi prati, dove ha già vinto in nove occasioni, ha ...

Ospiti d'eccezione all'Atp Challenger Internazionali dell'Aquila - Abruzzo in Video : ... il primo per ritiro dell'argentino Collarini dovuto ad un dolore addominale, ed il secondo con un netto risultato di 6-3 / 6-3 su Alejandro Gonzales ex numero 70 del mondo. Avanti anche Luca Vanni e ...

Atp Halle – Borna Coric sorprende Alexander Zverev : il croato si aggiudica la sfida ‘actual-gen’ dei sedicesimi : Borna Coric supera Alexander Zverev all’esordionell’ATP di Halle: il tennista croato batte il tedesco in due set Giovanissimi e già sicuri di dominare il tennis del prossimo futuro, appena Federer e Nadal lasceranno un po’ di spazio, Borna Coric e Alexander Zverev sono due dei talenti più cristallini della next-gen, anche se giocando già da tempo ad alti livelli, sarebbe meglio parlare di ‘actual gen’. Nella sfida ‘young’ che li ha visti ...

Atp Halle – Andreas Seppi si aggiudica il derby azzurro : Berrettini sconfitto all’esordio : Andreas Seppi si aggiudica il derby azzurro all’esordio ad Halle: il tennista altoatesino batte Berrettini in due set Per Matteo Berrettini era destino, il cammino nell’ATP di Halle doveva concludersi presto. Eliminato nell’ultimo turno di qualificazione e poi ripescato da lucky loser, il giovane tennista azurro è stato sconfitto all’esordio nel torneo tedesco da Andreas Seppi. Il tennista altoatesino ha conquistato il derby azzurro imponendosi ...

Tennis - Atp Halle 2018 : Andreas Seppi vince il derby contro Matteo Berrettini. Il bolzanino agli ottavi di finale : Andreas Seppi fa valere la sua esperienza nel derby tricolore contro Matteo Berrettini, valido come primo turno dell’ATP di Halle (Germania). Il n.50 ATP ha superato il n.81 del mondo (lucky loser) con il punteggio di 6-3 7-5 in 1 ora e 35 minuti di partita. Una prestazione solida quella di Andreas, più a proprio agio sull’erba rispetto al suo giovane avversario. Il bolzanino, con questo risultato, si qualifica agli ottavi di finale ...

Atp Halle – Roger Federer piega Aljaz Bedene e avanza agli ottavi : Roger Federer accede agli ottavi di finale dell’ATP di Halle: sull’erba tedesca, il campione svizzero batte Bedene in 2 set Dopo aver trionfato a Stoccarda, Roger Federer si sposta ad Halle e bagna l’esordio con una vittoria. Sull’erba tedesca, Federer tornato numero 1 al mondo, piega il giovane Aljaz Bedene (numero 72 del ranking mondiale) con il punteggio di 6-3 / 6-4 in poco più di un’ora. Federer, che per avere la certezza di restare numero ...

Atp Halle – Berrettini crolla ad un passo dal main draw : l’azzurro sconfitto da Youzhny : Matteo Berrettini sconfitto nell’ultimo turno di qualificazione per il main draw del torneo ATP di Halle: l’azzurro crolla contro Youzhny Matteo Berrettini si ferma ad un passo dal tabellone principale del torneo di Halle. Il tennista azzurro si arrende nell’ultimo turno di qualificazione per il main draw della competizione tedesca, sconfitto dal russo Youzhny. Berrettini, attualmente numero 80 del mondo, è stato sconfitto con il punteggio di ...