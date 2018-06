Astronomia | Samantha Cristoforetti | “esplorazione di Marte è un sogno dell’umanità

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 giugno 2018) “L’esplorazione die’ qualcosa che tutti abbiamo dentro, undell’umanita’ e ovviamente una sfida tecnologica, grande ma non insormontabile“, lo ha detto oggi a Roma, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), nell’incontro organizzato dall’Associazione della Stampa Estera in Italia presso la residenza dell’ambasciatore tedesco Susanne Wasum-Rainer. “Andare sulla Luna sara’ il prossimo passo,la tappa intermedia per andare sul Pianeta Rosso“, ha osservato Astro: “gia’ nel prossimo decennio si costruira’ una base orbitante intorno al nostro satellite“. Sono intanto in arrivo molte novità anche più vicino alla Terra, nella sua orbita bassa che oggi ospita la Stazione Spaziale Internazionale (Iss) ma che a partire dagli anni 20 del 2000 ...