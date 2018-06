Astronomia | il “mezzo interstellare” è molto più disomogeneo del previsto

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 giugno 2018) L’ineffabile materiale composto da gas e polveri che costituisce il cosiddetto mezzo interstellare èpiùdel. Lo afferma uno studio coordinato dal Max Planck Institut, accettato per la pubblicazione su Astrophysical Journal e disponibile su ArXiv, che ha costruito un nuovo modello dell’Ism (dall’inglese interstellar medium). Gli scienziati si sono concentrati sul più semplice elemento presente nel cosmo, che al tempo stesso è anche uno dei più importanti: l’idrogeno, che gioca un ruolo fondamentale in moltissimi fenomeni astrofisici nel passato (ma anche nel futuro) dell’universo. In prima posizione nella tavola periodica degli elementi, l’idrogeno si può trovare negli oggetti celesti più disparati, dal cuore delle stelle ai resti di supernova. Inoltre, aggregato in molecole, (H2) è l’ingrediente principale delle nubimolecolari, grandi strutture cosmiche ...