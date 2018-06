Arriva il circo ma fa paura | i cittadini e l' Enpa invocano le autorità

Arriva il Summer Festival e il Comune adotta una serie di provvedimenti per la circolazione di mezzi e pedoni : Si tratta in particolare di modifiche che si attueranno in occasione degli spettacoli in programma nei giorni 23 e 27 giugno e 1, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 25 e 26 luglio. Nel dettaglio: dalle ...

Bollo auto : più guidi più paghi - Arriva la tassa di circolazione Europea : Una importante novità per tutti i possessori di autoveicoli, mezzi commerciali ed automezzi pesanti sta per materializzarsi. Infatti la Commissione Europea Trasporti ha approvato alcune proposte relative alla circolazione sulle strade dei paesi comunitari ed anche alla tassa di proprietà da pagare annualmente, il Bollo auto. Quanto emerso dalla discussione Europea sarà una autentica rivoluzione che riguarderà milioni di persone e milioni di ...

Bus turistici a Napoli - Arriva la tassa d'ingresso : cento euro al giorno per circolare in città : Rivoluzione traffico in vista a Napoli. Il Comune si prepara a varare la Ztl per i bus turistici: per entrare in città dovranno pagare una tassa d'ingresso, così come già...

Atm - Arriva il nuovo bus notturno : la circolare della movida : Una nuova linea notturna, il prolungamento dell'orario invernale, su metropolitane e mezzi di superficie, e il potenziamento del servizio in alcuni quartieri periferici. Sono le novità del trasporto ...

A Bra Arriva il circo Medini senza animali : Il circo Medini arriva a Bra senza animali. Il tendone degli spettacoli del cartellone "Donna Orfei" sarà installato in piazza Giolitti dal 3 all'8 maggio 2018 per presentare spettacoli circensi, in orario pomeridiano e serale, che avranno come protagonisti acrobati, giocolieri, clown, prestigiatori ed equilibristi. Anche una zebra comica, ma di pezza. Giochi di luci e ...