Aristotele | una scelta stravagante e incomprensibile

Maturità 2018 : ecco tutte le tracce della seconda prova - da Aristotele alla gestione di una S.p.a : In riferimento alla seconda prova degli esami di Maturità 2018, è Aristotele l’autore scelto quest’anno per la versione di Greco del Liceo classico, con un brano in cui si affronta il tema dell’amicizia. Due i problemi assegnati allo Scientifico per il compito di Matematica. Il primo chiede di risolvere una situazione concreta, collegata alla programmazione del funzionamento di una macchina usata nella produzione industriale di mattonelle. Il ...

Maturità 2018 - oggi la seconda prova : al Classico una versione di Aristotele : Maturità 2018, oggi la seconda prova: al Classico una versione di Aristotele Maturità 2018, oggi la seconda prova: al Classico una versione di Aristotele Continua a leggere L'articolo Maturità 2018, oggi la seconda prova: al Classico una versione di Aristotele proviene da NewsGo.

Maturità 2018 - al liceo classico una versione di Aristotele : Maturità 2018, al liceo classico una versione di Aristotele Maturità 2018, al liceo classico una versione di Aristotele Continua a leggere L'articolo Maturità 2018, al liceo classico una versione di Aristotele proviene da NewsGo.

Maturità 2018 - al via la seconda prova : al Classico una versione di Aristotele : Maturità 2018, al via la seconda prova: al Classico una versione di Aristotele Maturità 2018, al via la seconda prova: al Classico una versione di Aristotele Continua a leggere L'articolo Maturità 2018, al via la seconda prova: al Classico una versione di Aristotele proviene da NewsGo.