Aristotele e l’amicizia | la traduzione della versione della maturità

Tracce Maturità : per la seconda prova Aristotele e l’amicizia al Classico - le piastrelle allo Scientifico. Le tracce : Un brano dall’Etica Nicomachea del filosofo greco, la programmazione di una macchina per la produzione di mattonelle, i Diritti al liceo delle Scienze umane, l’utopia da Kennedy a Martin Luther King all’Artistico, al Commerciale la start up di abbigliamento

Seconda prova di maturità con la versione di greco sull’amicizia tratta dall’Etica Nicomachea di Aristotele : È di Aristotele la versione di greco sottoposta questa mattina ai maturandi del classico. Il brano da tradurre è tratto dal libro VIII dell’opera Etica Nicomachea, in cui si parla dell’amicizia, «bene più grande» dell’uomo. Aristotele non è molto frequente all’esame e torna al classico per terza volta in 40 anni, dopo la prova del 2012 e prima anco...