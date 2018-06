Argentina - Croazia 0-3 | Caballero spiana la strada ai croati

La Croazia prende l' Argentina a pallonate : E' un dramma quello del l'Argentina nel Gruppo D. Dopo il pareggio all'esordio con l'Islanda, l'Albiceleste è stata battuta nel secondo turno per 3-...

VIDEO Argentina-Croazia 0-3 - highlights Mondiali 2018. La papera di Caballero e la prodezza di Modric : Tracollo totale per l’Argentina. L’Albiceleste è stata battuta dalla Croazia per 3-0 ed ora rischia una clamorosa eliminazione dai Mondiali 2018. È stata un’altra prova a dir poco opaca quella della nazionale sudamericana, il cui destino è ora appeso a un filo, soprattutto nel caso in cui l’Islanda dovesse battere la Nigeria domani. Ad aprire la mattanza è stato Rebic, che ha sfruttato una papera a dir poco clamorosa di ...