Arena di Verona contro i femminicidi

Video di Giorgia all’Arena di Verona - da Oronero a Come Neve un medley di successi : Giorgia all'Arena di Verona presenta quattro delle sue canzoni più apprezzate degli ultimi anni. Oronero, Scelgo ancora te, Credo e Come Neve sono i brani che Giorgia all'Arena di Verona canta dinanzi ad un folto pubblico nel corso della seconda serata dei Wind Music Awards 2018. Registrati all'Arena di Verona il 4 e il 5 giugno, i WMA18 hanno raggiunto Rai1 in due appuntamenti settimanali. A quello della scorsa settimana segue quello di ...

Gianna Nannini all’Arena di Verona premiata con Fenomenale aspettando il nuovo tour estivo (video) : Dopo aver concluso la tranche di concerti nei palazzetti segnata da un infortunio, Gianna Nannini all'Arena di Verona per i Wind Music Awards 2018 è tornata in piedi dopo un lungo periodo trascorso con le stampelle in seguito alla caduta al concerto di Genova lo scorso aprile. Un incidente che non le ha impedito di proseguire con le date di Fenomenale - Il tour, anzi: la Nannini ha partecipato anche al Concertone del Primo Maggio in Piazza ...

Alvaro Soler con La Cintura all’Arena di Verona - tormentone dell’estate 2018 prima dell’album di inediti (video) : L'esibizione di Alvaro Soler con La Cintura all'Arena di Verona: il cantante spagnolo ha preso parte al secondo appuntamento con la musica dei Wind Music Awards 2018, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il ritmo dell'estate 2018 impazza con La Cintura di Alvaro Soler (qui video, testo e traduzione del singolo) che, dopo il successo di Yo Contigo Tù Conmigo dello scorso anno, si ripropone come tormentone estivo. Accompagnata anche da ...

Il medley di Francesco Gabbani all’Arena di Verona con i tormentoni Occidentali’s Karma e Amen (video) : Il medley di Francesco Gabbani all'Arena di Verona apre la seconda serata dei Wind Music Awards martedì 12 giugno su Rai 1. Il cantautore di Carrara torna sul palco della manifestazione per un medley dei suoi successi più importanti dal 2016 alla vittoria tra i big di Sanremo. Sul palco dei Wind Music Awards, Francesco Gabbani ha ritirato i premi per le certificazioni relative al suo ultimo progetto discografico, rilasciato più di un anno fa: ...

Ospiti e scaletta dei Wind Music Awards 2018 il 12 giugno su Rai1 dall’Arena di Verona con Alvaro Soler - Il Volo e molti altri : I Wind Music Awards il 12 giorno sono su Rai1 dall'Arena di Verona. La seconda serata della manifestazione Musicale sponsorizzata da Wind va in onda questa sera ma è stata registrata all'Arena di Verona lo scorso 5 giugno. Il secondo ed ultimo appuntamento - prima del best of con Federico Russo e Marica Pelegrinelli atteso tra due settimane sullo stesso canale - vede sul palco la presenza di alcuni degli artisti più seguiti del ...

Baby K/ La cantante torna all'Arena di Verona dopo il successo di Roma Bagkok (Wind Music Awards 2018) : Baby K questa sera tornerà sul palco dei Wind Music Awards dopo il successo del 2016, quanto ottenne il Premio Diamante per il singolo Roma-Bangkok.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:00:00 GMT)

ELISA/ Sul palco dell'Arena di Verona con il nuovo singolo 'Will Be Strangers' (Wind Music Awards) : ELISA presenta il suo nuovo singolo 'Will Be Strangers' agli Wind Music Awards di questa sera: il nuovo album, quasi pronto, in uscita nell'autunno del 2018.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 08:10:00 GMT)

Calcutta si confessa : «Il mio successo è un caso. Il concerto all'Arena di Verona me lo sogno la notte» : MILANO - 'Il mio successo? È nato per caso, seguendo l'istinto'. Parla al telefono durante le prove per i prossimi concerti, Calcutta. Due sole date. La prima il 21 luglio a Latina, sua città natale. ...

Ghali ai Wind Music Awards è il più premiato della serata : video in Cara Italia all’Arena di Verona : Ghali ai Wind Music Awards canta Cara Italia e riceve numerosi premi per il suo album, Album, e per i singoli estratti. Ghali è l'artista più premiato della prima serata dei WMA 2018, in scena all'Arena di Verona il 4 giugno e trasmessi su Rai1 il 5 giugno. Da Vanessa Incontrada e da Carlo Conti riceve i Wind Music Awards. Il primo è per l'album, intitolato Album, gli altri per i singoli Ricchi dentro, Cara Italia, Habibi, Happy Days. Un ...

Ultimo/ Da Sanremo all'Arena di Verona : "Non sono un cantautorap" (Wind Music Award 2018) : Dopo il successo al Festival di Sanremo 2018, Ultimo si prepara a salire sul palco dei Wind Music Awards 2018. L'appuntamento è a questa sera, su Rai 1, con Carlo Conti.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 23:40:00 GMT)

Ultimo ai WMA duetta con Fabrizio Moro e presenta Poesia senza veli : il video dall’Arena di Verona : Ultimo ai WMA si esibisce nel corso della prima serata e ritira due premi. Dall'Arena di Verona su Rai1, Ultimo ai WMA duetta con Fabrizio Moro sulle note del singolo in featuring, L'eternità (Il mio quartiere) ma torna poi nuovamente sul palco per presentare il nuovo singolo, Poesina senza veli. Il brano è estratto dall'album Peter Pan, il secondo disco di Ultimo, rilasciato dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2018 nella categoria delle ...