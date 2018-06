Apnea nuovo sport olimpico? Il sogno a cinque cerchi continua | obiettivo Parigi 2024

oasport

: @atm_informa mm1 treno nuovo e senza clima con i finestrini sigillati?facciamo i test di apnea? Treno numero 171 - RAFFAELEVITALE1 : @atm_informa mm1 treno nuovo e senza clima con i finestrini sigillati?facciamo i test di apnea? Treno numero 171 - Italpress : RT @Fipsas1942: Il Bolt dell'Apnea colpisce ancora! Con la sorprendente misura di 221.07 m @alex_zec vince la medaglia d'#oro e stabilisce… - Fipsas1942 : Il Bolt dell'Apnea colpisce ancora! Con la sorprendente misura di 221.07 m @alex_zec vince la medaglia d'#oro e sta… -

(Di giovedì 21 giugno 2018) L’potrebbe diventare uno. Questo è ildi tutti i praticanti e degli amanti delle acque profonde. L‘è quello di entrare come disciplina dimostrativa aper poi cercare un difficile ingresso ufficiale magari già a Los Angeles 2028. Il percorso è molto lungo e difficile ma l’evento organizzato ieri a Roma sembra essere di buon auspicio: “From Le Grand Bleu to The Olympic Dream“, per celebrare il movimento dell’, come hanno voluto CMAS, FIPSAS, FFESSM e CONI, ha alimentato le speranze. Nel corso della giornata si è ripercorsa la storia di questa affascinante disciplina, passando attraverso la mitologica sfida tra Enzo Maiorca e Jacques Mayol. All’interno del Salono d’Onore del CONI è stato allestito un piccolo museo con pinne, maschere, mute e orologi che ripercorrevano i record dei due ...