Anzaldi? Bonafede faccia luce | omertà su interrogatorio

(Di giovedì 21 giugno 2018) Roma – Di seguito le parole di Michele, deputato del Pd. “Quando si è tenuto l’del ministro della Giustizia Alfonsopresso la Procura di Roma, a proposito del caso Lanzalone e dell’inchiesta sullo Stadio della Roma? Cosa hanno chiesto i pm al ministro? E lui di cosa ha parlato? Sono domande che ho posto al governo in una interrogazione, vista l’che circonda questa deposizione”. “Come è possibile non chiarire- prosegue- se chi ricopre un incarico delicato come il ministro della Giustizia sia stato o meno sentito da alcuni magistrati? Il Movimento 5 stelle e Beppe Grillo, che volevano portare lo streaming nelle istituzioni, come fanno a stare zitti? Perchénon fa trasparenza? Perché continua a scappare? Oltre a non venire in Aula, continua a non rispondere sulla chiamata da parte del ...