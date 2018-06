Antonella Cavalieri | l’ex fidanzata di Dybala | “Tifo per Paulo ai Mondiali”

L’ex di Dybala si scatena : Antonella Cavalieri sexy in vacanza [FOTO] : 1/11 Foto Instagram ...

L’ex di Dybala se la spassa ad Ibiza - Antonella Cavalieri è ‘caliente’ in vacanza [GALLERY] : Antonella Cavalieri ad Ibiza con le amiche: l’ex fidanzata di Paulo Dybala dimentica il calciatore della Juventus tra mare e divertimento Paulo Dybala è ormai il passato per Antonella Cavalieri. La bella argentina si gode le vacanze, dopo la fine della relazione con il calciatore della Juventus, attualmente impegnato ai Mondiali di Russia 2018. La giovane ragazza ha deciso di mollare l’attaccante dopo i ripetuti tradimenti di lui ...

Dybala - parla Antonella Cavalieri : l’ex fidazata contro le aspiranti wags e gli amici di lui : Dybala e Antonella Cavalieri si sono lasciati: l’ex fidanzata del calciatore ora attacca le aspiranti wags e gli amici di lui È ormai finita ufficialmente tra Dybala e Antonella Cavalieri. La ragazza infatti, in merito alla fine di questa relazione, in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi ha raccontato la sua versione dei fatti. […] L'articolo Dybala, parla Antonella Cavalieri: l’ex fidazata contro le aspiranti ...

Paulo Dybala - parla l'ex fidanzata Antonella Cavalieri : "Più è diventato famoso e più si è allontanato da me" : Antonella Cavalieri è l'ex fidanzata di Paulo Dybala, il calciatore argentino in forza alla Juventus da tre stagioni durante le quali ha vinto tre scudetti, tre Coppe Italia e una Supercoppa Italiana e ha disputato una finale di Champions League.L'esplosione definitiva del giocatore, che aveva messo ampiamente in mostra il proprio talento con la maglia del Palermo, è avvenuta proprio con la casacca bianconera.prosegui la letturaPaulo ...

