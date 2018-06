ANTICIPAZIONI Una Vita | Leonor torna a casa | Simon chiude la sua relazione con Elvira

Una Vita ANTICIPAZIONI : SUSANA proteggerà ELVIRA da ARTURO : Nei mesi più caldi, i telespettatori italiani della telenovela Una Vita assisteranno ad una metamorfosi totale della “bigotta” SUSANA Seler (Amparo Fernandez), la quale – dopo diverse settimane passate a tentare di allontanare il figlio illegittimo Simon Gayarre (Jordi Coll) dal quartiere di Acacias – mostrerà un inedito atteggiamento materno ed arriverà a scontrarsi a muso duro con il dispotico ARTURO Valverde (Manuel ...

Il Segreto ANTICIPAZIONI 21 giugno 2018 : una brutta sorpresa attende Ulpiano : Il giovane figlio di Adela scoprirà una sconvolgente verità mentre Prudencio non rivelerà di aver visto Saul e Julieta baciarsi.

ANTICIPAZIONI/ Una vita : Teresa perde il bambino che aspettava da Mauro : Nuovi colpi di scena accadranno nelle prossime puntate di Una vita [VIDEO], la soap scritta da Aurora Guerra, in onda da lunedì al venerdì su Canale 5. Le ultime novita' svelano che Mauro San Emeterio scoprira' che Teresa Sierra aspettava un bambino da lui. Una vita, le trame: Teresa ritrova Mauro Le ANTICIPAZIONI delle nuove puntate di Una vita [VIDEO], trasmesse nei mesi estivi su Canale 5, svelano che Teresa Sierra accettera' di sposare ...

UNA VITA - ANTICIPAZIONI puntata di giovedì 21 giugno 2018 : anticipazioni puntata 471 e 472 (prima parte) di Una VITA di giovedì 21 giugno 2018: Teresa e Fernando diventano marito e moglie, ma lei è in stato di angoscia. Fernando rinuncia per ora a consumare il matrimonio ma poi rivela la propria frustrazione a Cayetana, la quale assume un atteggiamento stranamente seducente. Felipe vuole far diventare pubblico l’adulterio di Celia per fermare l’annullamento, ma ha bisogno di prove e così ...

ANTICIPAZIONI Una Vita trama puntate 25-29 giugno 2018 : Leonor ritorna - Teresa sta perdendo il senno? : Anticipazioni Una Vita trama puntate da lunedì 25 giugno a venerdì 29 giugno 2018: Teresa, sconvolta, “incontra” Mauro. Leonor ritorna molto cambiata… Anticipazioni Una Vita: Teresa racconta di aver visto il defunto Mauro in carne ed ossa! Verità o allucinazioni? Cayetana svela ad Ursula di essere pronta a distruggere la maestra! Leonor ritorna con la misteriosa Habiba! Felipe e Celia, matrimonio annullato! Un ritorno ...

Una Vita ANTICIPAZIONI : CELIA avrà un nuovo corteggiatore - ecco chi è… : Novità in vista per CELIA (Ines Aldea) nelle prossime settimane di programmazione della telenovela Una Vita. Una volta ottenuto l’annullamento del matrimonio con Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), la borghese dedicherà anima e corpo nel commercio delle “tinte per capelli” e, proprio per questo, farà la conoscenza dell’affascinante Michel, un imprenditore francese… Una Vita spoiler: CELIA conosce MICHEL Ma ...

ANTICIPAZIONI/ Una Vita : Celia e Felipe scopriranno che Consuelo è gravemente malata : Tanti nuovi colpi di scena succederanno nelle prossime puntate di Una Vita [VIDEO], la soap opera di Aurora Guerra in onda su Canale 5. Le trame settimanali dal 25 al 29 giugno svelano che Leonor tornera' ad Acacias 38, mentre Celia scoprira' il segreto della madre. Tirso perde la vista Le ANTICIPAZIONI delle nuove puntate di Una Vita, in programma da lunedì 25 a venerdì 29 giugno svelano che Cayetana evitera' che Teresa Sierra si tolga la Vita. ...

ANTICIPAZIONI/ Una Vita - Simon scopre che è nato in seguito ad un abuso : Le ANTICIPAZIONI di Una Vita si fanno sempre più interessanti: Simon scoprira' di essere nato in to ad un abuso. A raccontargli tutto sara' inaspettatamente Susana che, al capezzale del figlio fino ad ora rinnegato, si fara' prendere dai sensi di colpa. A ridurre in fin di Vita il povero Gayarre sara' il colonnello Valverde, che non ci mettera' molto a scoprire la relazione clandestina tra sua figlia Elvira e l'odiato maggiordomo. L'incidente ...

Una Vita ANTICIPAZIONI mercoledì 20 giugno 2018 : Le indagini sulla morte di Mauro subiscono una svolta : La polizia scopre che la morte di Mauro non è stata un suicidio. Intanto Elvira passa la notte con Simon, mentre Cayetana e Ursula cominciano a preoccuparsi.

Una Vita - ANTICIPAZIONI trama puntate dal 25 al 29 giugno 2018 : Teresa vede il suo amato Mauro : Eccovi puntuali con le anticipazioni una Vita. Le voci sulla morte di Mauro fanno letteralmente impazzire Teresa che solo grazie all’intervento di Cayetana non si suiciderà. La maestrina, però, penserà di avere visto San Emeterio uscire dalla chiesa e si recherà a parlarne con Felipe. Mentre la terribile Ursula comunica alla Sotelo che Elena è in salvo, l’avvocato mostrerà al Blasco alcuni oggetti che sono stati trovati vicino alla ...

UNA VITA - ANTICIPAZIONI puntata di mercoledì 20 giugno 2018 : anticipazioni puntata 469 (seconda parte) e 470 di Una VITA di mercoledì 20 giugno 2018: Susana si accorge di Elvira e Simon in atteggiamento equivoco poco prima di lasciare Acacias. Celia festeggia la sua nuova occupazione con Consuelo e Trini, ma la sua felicità è turbata dalla lettera del vescovado, che fissa la data per l’annullamento del matrimonio. Teresa, ancora triste per la morte di Mauro, non sa se sposare o meno Fernando. Felipe ...

Una Vita / ANTICIPAZIONI 19 giugno : Mauro è davvero morto? Forse... : Una Vita, Anticipazioni 19 giugno: il corpo ritrovato da Felipe è davvero di Mauro? Teresa, assalita dai sensi di colpa per il suicidio del poliziotto, rinvia le nozze con Fernando.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 13:30:00 GMT)

Una Vita ANTICIPAZIONI : Mauro è morto davvero? La verità : Anticipazione Una Vita: Mauro è morto schiacciato dal treno? Nelle ultime puntate di Una Vita andate in onda su Canale 5, Mauro è morto davvero? Questo è ciò che i telespettatori si stanno chiedendo in questi giorni. Cayetana ha orchestrato un piano ben studiato per liberarsi definitivamente del nuovo commissario di Acacias. La dark lady […] L'articolo Una Vita anticipazioni: Mauro è morto davvero? La verità proviene da Gossip e Tv.

ANTICIPAZIONI/ Una Vita : Leonor tornerà ad Acacias 38 insieme ad Habiba : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una Vita [VIDEO], la soap opera spagnola in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Gli ultimi spoiler svelano che Leonor Hidalgo tornera' ad Acacias 38 insieme ad un nuovo personaggio, ovvero Habiba, una donna di origini africane. Una Vita: la fuga di Leonor e Pablo Pablo tornera' ad Acacias 38 grazie all'intervento di Felipe Alvarez Hermoso Marc Parejo, considerato che il marito di ...