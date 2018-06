Anche Piazza al Serchio festeggia la sua notte bianca sabato 23 con Emma Morton

Piazza Affari chiude in rialzo - bene le bAnche e Recordati : In Italia il ministro dell'Economia Giovanni *Tria *ha confermato alla Camera l'intenzione di mantenere un percorso di riduzione del debito con l'obiettivo di difendere il bilancio e la fiducia dei ...

Piazza Affari in rialzo - acquisti sulle bAnche : In Italia il ministro dell'Economia Giovanni *Tria *ha confermato alla Camera l'intenzione di mantenere un percorso di riduzione del debito con l'obiettivo di difendere il bilancio e la fiducia dei ...

Borse europee in rosso. Piazza Affari sconta Anche l'effetto dividendi : Teleborsa, - Nessun segnale di miglioramento per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che si confermano in rosso e sui minimi a metà seduta. A zavorrare i mercati ancora una volta i ...

Borse europee in rosso. Piazza Affari sconta Anche l'effetto dividendi : Nessun segnale di miglioramento per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che si confermano in rosso e sui minimi a metà seduta. A zavorrare i mercati ancora una volta i timori per un'...

Fedez e Chiara Ferragni tra Versace e Radio Italia Live - Anche la blogger sul palco di piazza Duomo per salutare il pubblico (foto) : Giornata tutta milanese per Fedez e Chiara Ferragni tra Versace e Radio Italia Live: la coppia prossima alle nozze ha partecipato sabato 16 giugno ai due grandi eventi che si sono tenuti nella capitale della moda. Fedez e Chiara hanno partecipato alla sfilata di Versace nel cortile di Via Gesù di villa Medusa a Milano. In prima fila come sempre, Fedez e Chiara Ferragni si sono presentati in abiti Versace: per il rapper una camicia a maniche ...

Gianni Morandi in Piazza Duomo espugna il palco tra Una vita che ti sogno e Se perdo Anche te (video) : Gianni Morandi in Piazza Duomo dimostra di non temere il tempo che passa e riempe il palco di Radio Italia Live tra brani della tradizione e uno dei singoli estratti da D'amore d'autore, che ha rilasciato nel mese di novembre. Si parte immediatamente con Se perdo anche te, brano del suo sterminato repertorio, per continuare con Una vita che ti sogno, estratta da D'Amore D'Autore, scritta per lui da Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Il ...

La scaletta di Elisa a Milano incanta Piazza Duomo tra Luce e Una poesia Anche per te (video) : La musica di Elisa a Milano per una serata completamente dedicata alla musica italiana. Dopo il rilascio di Will We Be strangers e un lungo tour internazionale, l'artista di Monfalcone è tornata sul grande palco di Piazza Duomo per portare la poesia della sua voce e tre dei brani più significativi del suo repertorio, scelti tra un patrimonio sterminato per la serata speciale dedicata all'evento dell'emittente radiofonica diretta da Mario ...

Roma - la «maledizione» di piazza Venezia colpisce Anche Remo : dopo Spelacchio diventa un ramo secco Anche la pianta sotto la Lupa : dopo Spelacchio l'aiuola di piazza Venezia miete un'altra vittima: si tratta di Remo. Sì, il gemello di Romolo, allattato dalla Lupa fatta con le piante di bosso si è seccato....

Arena estiva Anche sulla Rupe - per tre giorni Piazza del Popolo si trasforma in cinema all'aperto : Tutti gli spettacoli sono gratuiti. Grande soddisfazione di tutto il Consiglio di Amministrazione della TEMA e di tutti i colleghi/dipendenti dell'Associazione TEMA per la felice intuizione della ...

Migranti - in piazza per l Aquarius Anche a Milano e Torino l onda dei 'Porti aperti' attraversa l Italia : Non si ferma l'ondata di manifestazioni in tutta Italia per dire 'noi stiamo con l' Aquarius '. Dopo quelle di ieri a Roma, Bari, Palermo, Bologna, Cagliari - solo per citarne alcune - oggi a scendere ...

Le bAnche fanno volare Piazza Affari - miglior Borsa d'Europa : Oggi Milano è nettamente regina d'Europa, con gli investitori rinfrancati dall'intervista del ministro dell'economia Giovanni Tria, su euro e stabilità dei conti, al Corriere, ma anche dalle parole ...

Borsa : Piazza Affari vola con le bAnche e chiude +3 - 4%. Spread giù : Seduta ampiamente positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento del 3,42% a 22.086 punti. Forte recupero per i titoli bancari: le 'big' Unicredit e Intesa hanno segnato una ...

Piazza Affari rimbalza di oltre il 2% con le bAnche. Focus su Fed e Bce : Netto rialzo della borsa milanese , accompagnato dai progressi di tutti gli altri listini continentali a cominciare da Madrid, all'apertura di una settimana che avrà gli occhi puntati sul vertice Usa-Corea del Nord di Singapore e sulle riunioni delle principali banche centrali (Federal Reserve, Bce e Banca del Giappone) da cui sono attese indicazioni importanti per le rispettive politiche monetarie per la seconda parte dell'anno. Spread in ...

Tria rianima le bAnche - corre Anche l'euro. Piazza Affari tenta il grande recupero : Primi scorsi di ottava in grnade stile per Piazza Affari che balza in avanti di oltre il 2% sfrutando la sponda delle parole del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ha rassicurato gli investitori circa il mantenimento dei conti pubblici sotto controllo.