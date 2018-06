Analisi Auditel | La serata di mercoledì 20 giugno con Iran-Spagna e Chi l' ha visto che

Analisi Auditel : La serata di martedì 19 giugno 2018 fra Russia-Egitto - Con il cuore di Carlo Conti e la brillantina immortale di Grease : La serata parte con la curva di Italia1 con la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Russia-Egitto valevole per il Campionato mondiale di categoria nettamente al comando appena sopra la soglia del 25% di share. Segue la curva blu del Tg1 poco sopra il 20% e quella del Tg5 fra il 10 ed il 15% di share, mentre tutte le altre linee sono ben al sotto della soglia del 10%, con la curva rossa del Tg2 che sfiora il 9%. Prime time con la curva ...

Analisi Auditel : La serata di domenica 17 giugno con il top di Brasile-Svizzera e il pop di Corona a Non è l'Arena : La serata parte con la curva di Canale5 con la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Brasile-Svizzera valevole per il Campionato mondiale di calcio nettamente al comando fra il 35 ed il 40% di share. Segue la curva blu del Tg1 poco sopra il 20%, mentre tutte le altre linee sono al sotto della soglia del 10%, con la curva rossa del Tg2 che sfiora proprio questo valore. Prime time con la curva del secondo tempo di Brasile-Svizzera al comando ...

Analisi Auditel : La serata di sabato 16 giugno fra Croazia-Nigeria e i Cavalli di battaglia di Gigi Proietti : La serata parte con la curva del Tg1 nettamente al comando fra il 20 ed il 25% di share, con la curva del Tg5 che scorre nel corridoio che va dal 15 al 20% di share. La curva di Italia1 con Mondiali Mediaset Live scorre terza fra il 10 ed il 15% di share, con la curva del Tg La7 sulla linea del 5% e quella del Tg2 che tocca la soglia del 10% di share.Prime time con la curva azzurra dell'incontro di calcio Croazia-Nigeria valevole per i ...

Analisi Auditel : La serata di venerdì 15 giugno fra la seconda di Ora o mai più ed il debutto di Balalaika : La serata parte con la curva di Canale5 con la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Spagna-Portogallo valevole per il Campionato del mondo di calcio al comando e raggiungendo poi il 36% di share e con la curva blu del Tg1 delle ore 20 che segue fra il 20 ed il 25% di share. Tutte le altre curve sono abbondantemente al di sotto del 10%, con la sola linea di La7 che con Otto e mezzo affiora sulle altre fin verso il 9% di share nel ...

Analisi Auditel : La serata di giovedì 14 giugno fra Vuoi scommettere e l'eterno Don Matteo : La serata parte con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando nei pressi della linea del 25% di share, mentre la curva arancione del Tg5 scorre fra il 15 ed il 20% di share fra cali e risalite. La curva nera del Tg La7 scorre poco sopra la soglia del 5%, con quella rossa del Tg2 che poi tocca il 10% di share. Nell'access time vediamo la curva blu di Techetechetè al comando fin verso il 20% di share (in solitaria) con la linea di ...

Analisi Auditel : La serata di martedì 12 giugno fra il Balck out Rai - i Wind Music Awards 2018 e diMartedì : La serata parte con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando subito sotto la linea del 25% di share, mentre la curva arancione del Tg5 scorre subito sotto la soglia del 20% di share fra cali e risalite. La curva nera del Tg La7 scorre poco sopra la soglia del 5%, con quella rossa del Tg2 che poi tocca il 10% di share. Nell'access time vediamo il black out Rai con le curve di Rai1, Rai2 e Rai3 che crollano fin verso lo 0% di share e ...

Analisi Auditel : Amici 2018 cresce ed è il programma più visto della primavera di Canale 5 : Si è chiusa ieri sera fra il tripudio generale l'edizione 2018 di Amici di Maria De Filippi con la vittoria del cantautore Irama. Il talent show di Canale 5 prodotto da Fascino rimane sempre il programma di genere più visto della televisione italiana, oltre che il più longevo. Non solo, la finale diffusa ieri sera dalla rete ammiraglia Mediaset segna, con una media di 4.872.000 telespettatori ed il 25,13% di share, il record primaverile di ...

Analisi Auditel : La tv del pomeriggio di giovedì 24 maggio 2018 con Uomini e Donne e il Giro d'Italia al top : Più su fino a sposare il blu, diceva la celebre canzone di Renato Zero e ieri pomeriggio Uomini e Donne ha sposato davvero il blu, volando in alto e sfiorando il 30% di share, lasciando un abisso sotto, con la timida curva blu di Rai1 con il gioco a premi Zero e lode che scorre a metà strada nella corsia che va dal 10 al 15%, avvicinata dalla curva gialla dello Sportello di Forum.In seguito calo della curva di Canale 5 con GF, Amici e Segreto, ...