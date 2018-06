Amministrative | Pd Veneto | auguri ai candidati impegnati nei ballottaggi

Amministrative 2018 - i risultati in Veneto. La Lega riconquista Treviso e Vicenza. Pd umiliato - Fi sparita - M5s ridimensionato : Non serve il ballottaggio alla Lega pigliatutto in Veneto. Si aggiudica al primo colpo sia il Comune di Treviso, riprendendosi quello che per un ventennio è stato il feudo di Giancarlo Gentilini e di Giampaolo Gobbo, che quello di Vicenza, dove per due mandati aveva governato Achille Variati. Il centrosinistra viene umiliato ancora una volta, perdendo due città che erano ormai due puntini rossi sulla carta, assediati dallo strapotere del ...